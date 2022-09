Decathlon tiene las últimas unidades del reloj pensado para deportistas ¡y rebajado!

Uno de los puntos más positivos del otoño es que nos deja unos paisajes y una temperatura ideal para realizar rutas, ciclistas, senderistas o incluso de kayak. En la muñeca de cualquier aventurero, es primordial contar con un reloj deportivo que nos ayude.

No solo sirve para un deportista con años de experiencia, si no también si has decidido ponerte en forma tras las vacaciones y quieres hacerte con un reloj deportivo que te ayude con el control de tu actividad física, Decathlon tiene el reloj perfecto para ello.

En Decathlon siguen trabajando para ofrecer a sus clientes todas las mejoras para el día a día que en deporte se refieren, ropa, zapatillas, accesorios…Cuentan con un amplio catálogo de productos destinados a ayudarte a conseguir los mejores resultados en tus actividades físicas.

El reloj de Decathlon perfecto para cualquier actividad

Decathlon dispone actualmente del reloj deportivo Polar Vantage M , con descuento para registrar y analizar nuestros entrenamientos y poder desafiarnos a nosotros mismos en nuestras actividades.

Polar es una de las marcas de relojes para deportistas más reconocidas, poco a poco se ha ido abriendo paso en el mercado incorporando las diferentes y mejores tecnologías a sus dispositivos.

Polar Vantage M es un reloj pensado para deportistas que desean tanto el entrenamiento como su bienestar, con datos de ritmo, velocidad, distancia, altimetría y cartas de trabajo.

Su diseño está pensado para no quitárnoslo nunca, puede ser perfecto para el día a día o incluso para el fin de semana ya que su diseño minimalista hace que no parezca un reloj de entrenamiento. Además, podemos conectarlo al teléfono móvil para recibir notificaciones. Su autonomía es de cinco días en modo reloj o de 30 horas en modo GPS, lo que nos permite no tener estar pendientes en todo momento de cargarlo.

Este modelo de Polar ofrece un ritmo cardiaco en cualquier lugar, también en el agua. Actualmente se encuentra rebajado al 12%, por lo tanto se queda en un precio de 179,99 euros en Decathlon.