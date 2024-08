¿Llevas esto en tu coche? La DGT te puede multar con 400€

Con la llegada del verano, los desplazamientos aumentan en todas las regiones del país, sobre todo por carretera, donde pueden verse desde turismos y caravanas hasta coches y buses. En cualquier caso, la Dirección General de Tráfico (DGT) alerta de tener cuidado con este elemento que se suele ver en este tipo de vehículos.

No está permitido llevar una bola de remolque en la parte trasera del coche si no cumple las condiciones, lo que ocasiona que DGT te sancione con 400 euros.

De la misma forma, un vehículo que lo lleva puesto y no lo utiliza -porque no engancha ningún remolque- puede obstaculizar la visibilidad de la matrícula del coche. En este caso, no se podría homologar (porque es ilegal) causando que el vehículo no pase la Inspección Técnica de Vehículos.

Llevar la bola de remolque en la parte de atrás del coche sin darle uso es peligroso en casos de colisión entre coches o incluso a un peatón. Por ello, se recomienda que esta herramienta sea desmontable o retráctil para quitarse de manera fácil cuando no tiene uso alguno.