Hacienda avisa: miles de españoles, en el punto de mira

Hacienda ha comenzado a enviar a 80.000 personas sus cartas del miedo. Se trata de notificaciones de la Agencia Tributaria, que acostumbran a generar mucho nerviosismo entre quienes las reciben. Sin embargo, no todas las comunicaciones conllevan sanciones o problemas legales.

De momento, las 80.000 notificaciones informativas enviadas están dirigidas a contribuyentes cuyo IRPF aportado en la Declaración de la Renta no coincide con los datos que Hacienda tiene registrados.

Esta carta no implica ninguna sanción. Para solucionarlo, los destinatarios de la misiva pueden realizar una declaración complementaria, aceptando los datos diferentes que Hacienda le está comunicando.

Si no están de acuerdo con ese ajuste y creen que no han cometido ningún error, pueden reafirmarse en su posición, pero esto puede llevar a entrar en conflicto con Hacienda, es decir, que se haga una revisión más en detalle de la declaración presentada, que podría tener otras consecuencias si se detectaran más errores.

Otras notificaciones de Hacienda

Algunas de las cartas más comunes que puede enviar la Agencia Tributaria son las siguientes:

Requerimientos: solicitan información adicional o aclaraciones sobre algunos aspectos específicos de la declaración.

Propuestas de liquidación: informan al contribuyente que se ha realizado un cálculo diferente en su declaración y proponen una nueva cantidad a pagar.

Resoluciones de procedimiento: explican decisiones tomadas por Hacienda sobre casos específicos, que pueden incluir sanciones.

Providencias de apremio: advierten que existen deudas impagadas e informan de las acciones que se tomarán para su cobro.

Las propuestas de liquidación informan al contribuyente que se ha realizado un cálculo diferente en su declaración. Foto: Freepik

Diligencias de embargo: informan sobre el inicio de embargo de bienes o cuentas bancarias para saldar las deudas pendientes.

Inicios de investigación o inspección: avisan sobre la apertura de un proceso de revisión en profundidad de la situación fiscal del contribuyente.

Expedientes sancionadores: informan sobre las multas o sanciones interpuestas derivadas de incumplimientos tributarios.

Cómo actuar si se recibe una carta de Hacienda

Una vez el contribuyente ha recibido una de estas cartas de la Agencia Tributaria, lo que no tiene que hacer nunca es ignorarlas. No recoger las cartas no exime de las responsabilidades fiscales y puede conllevar sanciones.

El plazo para responder a las comunicaciones de Hacienda es, en la mayoría de casos, de 10 días hábiles. Si no se responde, se pueden aplicar recargos de entre el 5 y el 20% sobre el dinero que se deba, si la carta tiene que ver con deudas impagadas.