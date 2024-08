Las jubilados pueden cobrar un extra si cumplen este requisito

Ahora, los jubilados pueden recibir un atractivo finiquito si cumplen ciertos requisitos tras haber concluido su vida laboral. En cualquier caso, este pago adicional representa un buen ingreso que les permitirá dar un respiro financiero.

Conocido como finiquito por jubilación, consiste en una compensación monetaria que incluye desde los salarios pendientes y los pagos extraordinarios hasta las vacaciones no disfrutadas y horas extra. Puede asemejarse al finiquito por baja voluntaria, aunque con otros requisitos.

El primero de ellos es la finalización del periodo laboral, lo que implica una baja definitiva por motivos de la jubilación, que se da usualmente al llegar a la edad legal.

En 2024, la edad de jubilación ordinaria se sitúa en 66 años y 6 meses con 38 años de cotización o mientras, mientras que para los que tienen más de 38 años cotizados, a los 65 años ya pueden jubilarse.

Otro requisito es el convenio colectivo al que pertenece el jubilado, ya que cada uno establece sus propias condiciones adicionales para la recepción de este finiquito por jubilación.

Sobre la cuantía, está sujeta a los distintos conceptos, como el salario, las vacaciones no disfrutadas, horas extra, etc. El pago se hace en el momento de la jubilación; sin embargo, si no se hace efectivo de forma automática, el interesado deberá reclamarlo.