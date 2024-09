¿El fin de las colas en los peajes? España implementa este nuevo sistema

Un cambio radical llega a España en su sistema de peajes y todo a partir de lo que ya se está implementando en Francia. Se tratan de los peajes ‘free flow’, una solución tecnológica que revolucionará la circulación en las carreteras.

La finalidad de este sistema es mejorar la fluidez del tráfico y la seguridad vial, eliminando las clásicas cabinas de peajes y reduciendo los tiempos de espera.

El servicio ‘free flow’ no cuenta con barreras físicas ni cabinas de pago, sino que incluye varios pórticos que detectan y registran -a través de la tecnología avanzada- el paso de los coches de forma automática, reconociendo sus matrículas y aplicando la tarifa correspondiente telemáticamente.

Este sistema hace posible que los conductores continúen su camino sin tener que detenerse, agilizando la circulación de los vehículos en las carreteras.

Actualmente, España ya ha iniciado el camino hacia este cambio, aunque por ahora sólo está disponible en un tramo: la autopista A-636 que une las localidades de Bergara y Beasain (País Vasco).

Esta vía interurbana se extiende 15,5 km y ya cuenta con los peajes ‘free flow’, y sus tarifas dependen del tipo de vehículo: 2,53 euros para turismos, 4,11 euros para camiones ligeros, entre otras.

Más detalles

En cuanto al funcionamiento, los conductores tendrán dos opciones para abonar la tasa: dándose de alta en la base de datos del operador del peaje o usando un dispositivo de telepeaje compatible, el cual será detectado por las antenas del peaje.

Al pasar, el sistema calculará de forma automática el importe según el trayecto recorrido, suprimiendo por completo hacer paradas en las vías interurbanas.

Los peajes ‘free flow’ ya están disponibles en países como Noruega, Francia y Portugal, cuyo objetivo no sólo es mejorar la seguridad en las autopistas, sino también reducir las emisiones de CO2 al evitar que los coches no se paren y arranquen de forma continua. Si bien no se conoce a detalle los planes de España en esta materia, se espera que pronto haya novedades.