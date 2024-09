OHLA lanza un SOS a sus bonistas y les pide retrasar pagos mientras trata de ampliar capital

OHLA pide a los propietarios de los bonos de una de sus emisiones de deuda renunciar a ciertos derechos y retrasar los pagos debidos mientras trata de cerrar la ampliación de capital anunciada el pasado mes de junio.

La multinacional española ha comunicado a la CNMV que su filial OHL Operaciones ha solicitado a los titulares de los bonos de su emisión de bonos senior garantizados «su consentimiento para aprobar la temporal renuncia a ciertos derechos» recogidos en los términos y condiciones de los Bonos» que permitan «el retraso en el pago del próximo cupón (…)».

La constructora controlada por los hermanos mexicanos Amodio pide a sus bonistas que renuncien a esos pagos durante las negociaciones que está manteniendo «con sus grupos de interés para definir los términos de una potencial operación dirigida a alcanzar una estructura de capital sostenible (…)».

Los bonistas, informa OHLA, pueden obtener una copia del documento de solicitud de consentimiento en The Bank of New York Mellon. El plazo para ello finalizará el próximo día 16 de septiembre «sin perjuicio de la posibilidad de que el mismo pueda extenderse, re-abrirse o finalizarse de acuerdo con los términos del Documento de Solicitud de Consentimiento».

OHLA lanzó a finales del mes de junio una ampliación de capital de 100 millones de euros con derecho de suscripción preferente con el objetivo de «garantizar la estabilidad financiera de la sociedad, así como asegurar la continuidad del negocio y la sostenibilidad a largo plazo».

El pasado mes de agosto el grupo decidió redefinir la operación y ampliar capital hasta 150 millones, a través primero de un incremento de 70 millones de euros con exclusión del derecho de suscripción preferente, y otro de hasta 80 millones con derecho de suscripción preferente.

El dueño de la energética Audax, José Elías, ha firmado un acuerdo de intenciones para acudir a la primera ampliación con 50 millones. El empresario mexicano Andrés Holzer también se ha comprometido a inyectar 25 millones de euros, y los hermanos Amodio otros 26 millones.

El grupo admitió problemas de liquidez en sus últimas cuentas anuales. El auditor de las mismas, EY, advierte de la existencia de una incertidumbre en las cuentas de 2023 de la constructora que puede «generar dudas significativas sobre la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento«.

La compañía ha contratado a Houlihan Lokey, el banco de inversión estadounidense que más reestructuraciones empresariales ha acometido en España en lo que va de siglo, para cerrar la ampliación.

La empresa ha comunicado también hoy martes que sus filiales OHLA Building y OHLA USA se han adjudicado dos nuevos proyectos por un valor conjunto de cerca de 330 millones de euros.