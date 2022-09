Primark tiene las botas de moda que necesitas por menos de 30 euros

Los botines son la opción más cómoda, sin embargo, es la bota alta la que más gusta llevar cuando llega la época de frío. A mitad de camino entre los botines y las botas altas, tenemos la media caña, una apuesta ideal para llevar con vestidos mini o con pantalones y, sin duda, es el calzado favorito del otoño.

Este tipo de bota tiene tantas versiones como tendencias existen y para esta temporada de otoño-invierno son tendencia las botas cowboy, pero no podemos hacer de menos a las de estilo militar, a las chelsea con suela track o de inspiración mosquetera.

Leer más: Adelántate al otoño con estas botas cowboy de las rebajas de Mango

No hay que hacer aún el cambio de armario, no hay que ser tan radicales, pero si es cierto que ya empiezan esos días en los que la progresiva bajada de temperaturas hace que esos pies con sandalias se nos queden fríos y es aquí donde entran en juego las botas.

Además de las sudaderas, las chaquetas o los vestidos largos, son esenciales esas botas, no te pongas todo a la vez o si no que te pondrás en invierno. Dale un toque invernal a tu look de entretiempo.

Si eres de las que no le terminan de convencer las botas cowboy, por muy tendencia que sean, no caigas en la tentación, busca otras, hay muchos modelos que son ideales para este otoño.

Las botas de suela track top de Primark

Son las botas chelsea de caña media con suela track que tiene Primark a precio de escándalo. Un súper combo que combina las tendencias de calzado más punteras de esta temporada. Este par de botas lo puedes encontrar en dos colores, si eres atrevida elegirás el color beige, si por otro lado, eres más clásica, tirarás a comprar el negro.

Sea cual sea tu favorita debes saber que solo pagarás por ellas 26 euros, un precio de lo más asequible para una prenda que no te quitarás en toda la temporada. Estas botas son tan versátiles que funcionan con absolutamente todo lo que nos pongamos: faldas mini para un toque más cañero o incluso un toque más formal con un total look de traje chaqueta.