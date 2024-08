La Seguridad Social tiene buenas noticias para los beneficiarios de esta ayuda

La Seguridad Social no abona el Ingreso Mínimo Vital hasta el primer día hábil del mes siguiente. Sin embargo, muchas entidades bancarias deciden adelantar el pago, lo que supone un alivio para muchas familias beneficiarias de esta ayuda.

Para este mes de agosto, la fecha oficial para el cobro del IMV, según el Real Decreto-Ley 20/2020 que lo regula, sería el 2 de setiembre. Pero muchos bancos avanzarán el pago a finales del mes de agosto, empezando por este mismo jueves 22.

Según Infobae, las fechas en las que las principales entidades financieras harán el pago del IMV por adelantado son las siguientes:

Mediolanum : jueves 22 de agosto

: jueves 22 de agosto Banco Santander : viernes 23 de agosto

: viernes 23 de agosto Bankinter : viernes 23 de agosto

: viernes 23 de agosto CaixaBank : viernes 23 de agosto

: viernes 23 de agosto ImaginBank : viernes 23 de agosto

: viernes 23 de agosto Caixa Popular: viernes 23 de agosto

viernes 23 de agosto BBVA : lunes 26 de agosto

: lunes 26 de agosto Banco Sabadell : lunes 26 de agosto

: lunes 26 de agosto Cajasur : lunes 26 de agosto

: lunes 26 de agosto Ibercaja : lunes 26 de agosto

: lunes 26 de agosto ING : lunes 26 de agosto

: lunes 26 de agosto Kutxabank : lunes 26 de agosto

: lunes 26 de agosto Openbank : lunes 26 de agosto

: lunes 26 de agosto Abanca : martes 27 de agosto

: martes 27 de agosto Unicaja: jueves 29 de agosto

Muchas entidades bancarias deciden adelantar el pago del Ingreso Mínimo Vital. Foto: Freepik

En cambio, bancos como Cajamar, Caja Rural o EVO Banco mantienen el pago del IMV de la Seguridad Social el primer día hábil del mes siguiente, es decir, para el lunes 2 de setiembre.

Retrasos en el pago: cómo reclamar a la Seguridad Social

En el caso que llegue la fecha indicada y no se reciba el ingreso, hay que seguir los siguientes pasos. Primero, comprobar con el banco que no haya habido algún problema en la cuenta bancaria. También hay que verificar que la información proporcionada a la Seguridad Social sea la correcta y no haya ningún error.

Si con el banco está todo bien, el siguiente paso es revisar el estado de la solicitud de la ayuda en la web de la Seguridad Social, para comprobar que no haya ningún motivo específico que esté causando un retraso en el pago.

Por último, si pese a hacer todas las comprobaciones, sigue habiendo dudas, se puede consultar llamando directamente al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para pedir orientación, al teléfono de atención al cliente sobre la prestación del IMV, el 900 202 222.