Unicaja regala tarjetas de 250 euros por hacer esto

Los clientes de Unicaja están de enhorabuena. Y es que, pueden participar en una promoción impulsada por la entidad financiera, con la que pueden obtener tarjetas de 250 euros, siempre y cuando reúnan algunas condiciones.

La acción se suma a las promociones que la entidad financiera ya tiene en marcha, como el regalo de 400 euros y reembolso de 120 euros para las personas que domicilien su nómina o pensión en una cuenta del banco.

En qué consiste

La entidad financiera está sorteando 25 tarjetas con un importe de 250 euros entre los clientes que realicen compras iguales o superiores a cinco euros con las tarjetas de debido o crédito de uso particular y se inscriban en la campaña.

A través de esta iniciativa, el banco se propone incentivar el uso de todas las tarjetas de débito y de crédito de uso particular que ha emitido la entidad financiera.

Por cada compra se generará:

Una participación si la compra se realiza con una tarjeta de débito.

si la compra se realiza con una tarjeta de débito. Dos participaciones si la compra se realiza con una tarjeta de crédito con modalidad semanal o fin de mes.

si la compra se realiza con una tarjeta de crédito con modalidad semanal o fin de mes. Tres participaciones si la compra se realiza con una tarjeta de crédito con modalidad aplazada o fraccionada (también se incluyen en este último las compras que se cambien a modalidad aplazada o fraccionada a través del servicio Aplaza tu Compra).

Requisitos

Para participar en la promoción es indispensable ser mayor de edad y haber realizado durante el periodo en el que se mantiene vigente la campaña compras con un importe igual o superior a los cinco euros con algunas de las tarjetas.

También será necesario ser titular de una cuenta a la vista en la entidad financiera y de, como mínimo, una tarjeta de débito o de crédito emitida por el banco.

Para participar en la promoción se debe ser titular de una cuenta y de una tarjeta de débito o de crédito en el banco

La entidad financiera ha especificado en las bases del concurso, que no podrá corresponder a un cliente más de una tarjeta regalo y que no podrán participar las personas que no sean clientes de la entidad financiera.

Tampoco podrán disfrutar de la promoción quienes mantengan deudas con la entidad, presenten cualquier tipo de impago, hayan iniciado algún procedimiento judicial o se encuentren en una situación de irregularidad.

Cómo participar

Los clientes interesados en participar en la promoción habrán de formalizar la inscripción a través del servicio de banca digital de la entidad financiera, dentro del apartado de ‘sorteos y promociones’.

Para participar es indispensable inscribirse en la promoción a través del servicio de banca digital o de forma presencial. Foto: Unicaja Banco.

No obstante, también contarán con la posibilidad de participar de forma presencial, si bien habrán de desplazarse hasta algunas de las oficinas que conforman la red del banco.

Cómo será el sorteo

La entidad financiera ha concretado que elaborará un listado con el nombre y apellidos de los titulares de las tarjetas con las que se han realizado las copras así como el número de participaciones.

Posteriormente, llevará a cabo un único sorteo, del que se extraerán 25 ganadores y 40 suplentes. Tras verificar los datos de los agraciados, se pondrá en contacto con ellos en un plazo máximo de tres días hábiles.

Para recibir el premio se deberá acreditar la identidad y firmar un documento

Los premios se remitirán a las oficinas de los ganadores y para recibirlos será necesario acreditar la identidad mediante el nombre, apellidos y CIF. Por último, el premiado habrá de firmar el documento de aceptación del premio.

Cabe destacar que, a efectos fiscales, el premio está sujeto al pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y tiene la consideración de ganancia patrimonial sujeta a ingreso a cuenta.