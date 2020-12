¿14-F? ERC teme que JxCat fuerce un retraso de las elecciones a la vuelta de Reyes

El número uno de la lista de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont

26 de diciembre de 2020 (04:55 CET)

La Cataluña soberanista, la del "mandato del 1 de octubre", la adicta al truco político, tiene bajo la mesa un calendario alternativo al fijado esta misma semana, cuando se firmó el decreto de convocatoria de elecciones para su celebración el 14 de febrero.

Aunque aspectos organizativos de la jornada como la selección de pabellones para votar sin aglomeraciones ya están en marcha, también hay planes B al 14-F.

Los hay, particularmente, en los despachos de Junts per Catalunya, que ya ha presionado en varias ocasiones con la conveniencia de retrasar las elecciones desde que, hace casi tres meses, el presidente del Parlament, Roger Torrent, puso la fecha del 14-F a la cita con las urnas.

"Debemos tener muy claro que unas elecciones deben garantizar el derecho a voto de todos. Si esto no se puede garantizar, no sé si se podrán celebrar o no", dijo hace apenas un mes la portavoz de la Generalitat y consellera de la Presidencia, Meritxell Budó (JxCat). Ahí comenzaron los movimientos para dar una patada al calendario.

ERC cree que JxCat está haciendo una "tregua trampa"

"Lo cierto es que JxCat apretó con la idea de aplazar las elecciones y ahora han frenado. Pero la verdad es que parece una tregua-trampa. Estamos casi convencidos de que van a volver con el tema después de Reyes", dicen fuentes de ERC, con pocas dudas respecto a que el partido de Carles Puigdemont, con desventaja en las encuestas, necesita ganar tiempo.

¿Puede la evolución de la pandemia armar a JxCat para forzar el retraso de las elecciones? "Hay una cosa que es cierta y es que tenemos que llegar al mes de enero mínimamente bien para que la idea del aplazamiento resulte absurda. Ellos piensan que el paso del tiempo puede ir en contra nuestra porque nosotros tenemos entre manos la gestión sanitaria y ahí siempre puede haber complicaciones", explican los republicanos.

¿Elecciones en vía muerta? La perspectiva de mayo

El propio decreto de convocatoria electoral la Generalitat, de hecho recoge la posibilidad de dejar en vía muerta los comicios si la pandemia empeora:

"Si por razones derivadas de la protección del derecho a la salud frente la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia generada por la Covid-19, el desarrollo del proceso electoral no se pudiera llevar a cabo con las garantías de salud pública necesarias, se podrá dejar sin efectos esta convocatoria posponiendo la votación en una fecha posterior que sí las ofrezca".

“La evolución de la pandemia es fundamental”, insisten en ERC. Pero los republicanos creen que, en estos momentos, JxCat “se mueve en base a los resultados demoscópicos de su partido” y, por eso, quiere poner sobre la posibilidad de votar en mayo, “a ver si les da tiempo a recuperarse”.

En este sentido, otras fuentes de ERC que observan el proceso electoral desde el Congreso, aseguran que JxCat “insistirá en aplazarlas hasta que no se vea ganador en las encuestas”.

La maquinaria de JxCat respecto a este aplazamiento está bien engrasada porque los dirigentes que más están trabajando en la campaña lo hacen sin tensiones: la candidata Laura Borràs, la portavoz Meritxell Budó, y el conseller de Interior, Miquel Sàmper.

Sin tensiones pero preocupados porque la media de las encuestas sitúan a JxCat a unos 5 puntos de distancia en intención de voto respecto a ERC.

El factor de la oposición

Oficialmente, ERC subraya que no puede llegarse al extremo de un aplazamiento electoral sin abrir conversaciones con todos los partidos. "Si hay un nuevo retraso se llevará a cabo de manera pactada con la oposición”, ha manifestado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

El dirigente de ERC confía en que los comicios se puedan celebrar el 14-F y que ERC pueda demostrar, al fin, que es capaz de ganar unas elecciones al Parlament de Cataluña sin prometer soluciones "mágicas". “Si queremos políticos, y no brujos, es importante demostrar de aquí al 14 de febrero, que la política sirve de algo", dice Rufián.