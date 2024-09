Junts sobre el pacto PSC-ERC: «No es un concierto económico ni nada que se le parezca»

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha dado por certificado este miércoles que la financiación singular para Cataluña pactada por el PSC y ERC no es un «concierto económico ni nada que se le parezca» y que tampoco da a Cataluña ni «el poder» ni la «llave de la caja» y, por todo ello, ha avanzado que su siete diputados tienen intención de volver a rechazar la senda de déficit que ha aprobado por segunda vez el Gobierno.

Así se lo ha advertido a la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la primera sesión de control al Gobierno tras el paréntesis estival, un debate que la también número dos del PSOE ha aprovechado para defender el pacto con ERC y pedir a Junts que reconsidere su negativa a aprobar los objetivos de estabilidad.

Nogueras ha retado expresamente a Montero a especificar cuál es la «cifra» del «expolio fiscal» que, a su juicio sufre Cataluña y que, desde su punto de vista, debería haber servido de base para el acuerdo fiscal suscrito con ERC y también le ha preguntado si «puede confirmar» que ese pacto es «un concierto económico como el vasco».

La respuesta de Montero no la ha satisfecho puesto que no ha dado la cifra que le reclamaba, le ha recordado que «a veces uno no puede llegar a su aspiración de máximos» y le ha recalcado que quienes «quieren incrementar el autogobierno y el bienestar de Cataluña» deberían «aplaudir» esa financiación singular.