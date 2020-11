Los anticuerpos de la Covid-19 se reducen más rápido en hombres que en mujeres

18 de noviembre de 2020 (15:26 CET)

Hasta cuando dura la inmunidad es una gran pregunta que científicos de todo el mundo intentan resolver. Los niveles de anticuerpos como consecuencia de una infección de Covid-19 parecen caer más rápido en hombres que en mujeres. Al parecer, la diferencia de sexos hace que difiera la forma en que contraen y lucha contra la enfermedad.

Los investigadores creen que las mujeres tienen el doble de posibilidades de infectarse, pero los hombres infectados doblan las posibilidades de morir por la enfermedad. El estudio, todavía pendiente de revisar por pares y que ha publicado The Guardian, analizó a 308 empleados del Hospital Universitario de Estrasburgo que tenían pruebas de Covid-19 positivas. La mayoría tuvieron una enfermedad leve.

Para medir los anticuerpos, se realizaron tres tipos de pruebas diferentes dos veces durante un periodo de 172 días –publica el rotativo británico– para medir sus niveles. En la primera muestra, los hombres de 50 años y los que tenían un índice de masa corporal (IMC) más alto exhibieron más niveles de anticuerpos. En el segundo muestreo, los niveles de anticuerpos habían disminuido más en hombres que en mujeres –independientemente de la edad y el IMC–.

"Si tienen más anticuerpos, tendrán una disminución más rápida"

“Otros estudios han demostrado que los hombres tienen una respuesta de anticuerpos más alta que las mujeres en la fase aguda, pero la caída en sus niveles de anticuerpos es mucho más rápida con el tiempo, mientras que las mujeres parecen para tener niveles más estables”, explicó al citado medio Samira Fafi-Kremer, jefa de virología de los hospitales de la Universidad de Estrasburgo y autora del estudio.

La disminución en los varones parece responder al nivel de anticuerpos que se encontraron al principio, añadió Olivier Schwartz, autor del informe y director de la unidad de virus e inmunidad del Instituto Pasteur. "Si tienen más anticuerpos, tendrán una disminución más rápida, pero no sabemos exactamente por qué".

Esto podría ser importante en el proceso de inmunización con las vacunas. La doctora Sabra Klein, codirectora del Centro Johns Hopkins para la investigación de la salud de la mujer, sexual e investigación de género, pidió –publica el medio británico– que se debería tener en cuenta a la hora de establecer los planes de inmunización.

Las células T: clave en la inmunidad contra la Covid-19

Pese al temor inicial, los científicos llaman a la calma. Los anticuerpos generados por las células B es cierto que son claves para la defensa humana, aunque no son las únicas armas desplegadas por el sistema inmunológico. Las que podrían ser verdaderamente importante son las células T, que tienen la capacidad de producir las primeras y de aniquilar células donde ha evitado el virus.

"No me sorprende que pueda haber diferencias en la intensidad de la respuesta inmune, ya que esto está en línea con otras infecciones, pero… necesitamos más investigación”, explicó a Sabine Oertelt-Prigione, presidenta de medicina sensible al género y al sexo en la Universidad de Radboud en los Países Bajos.

"Es posible que la memoria en las células T se conserve después de la infección o la vacunación, y puedan apoyar la respuesta inmune en caso de infección secundaria, como es el caso de muchas otras infecciones virales, pero no tenemos pruebas de eso todavía".

Según recoge el rotativo británico, a principios de este mes, un estudio de 100 pacientes dirigido por el consorcio de inmunología de coronavirus del Reino Unido descubrió que es probable que la inmunidad de células T esté presente en la mayoría de los adultos seis meses después de la infección primaria.

