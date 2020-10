Ayuso acata la orden de Sánchez pero recurre el cierre de Madrid

01 de octubre de 2020 (11:31 CET)

Sigue el pulso en Madrid entre los gobiernos central y regional. Este jueves, Isabel Díaz Ayuso ha declarado que cumplirá "de manera estricta" la orden del Ministerio de Sanidad de implementar nuevas restricciones en Madrid. Pero también ha advertido de que recurrirá las medidas ante los tribunales para "defender los intereses legítimos de los madrileños".

El Boletín Oficial del Estado de hoy recoge el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud que supone la aplicación de nuevas restricciones en ciudades de más de 100.000 habitantes con impacto del coronavirus, entre ellas ciudades de Madrid. El acuerdo, no apoyado por la Comunidad, se alcanzó este miércoles, pero el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, aseguró que no tenía validez jurídica.

No obstante, Ayuso ha matizado que la Comunidad "no está en rebeldía" y que "cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas", en alusión a los colaboradores políticos del Gobierno central. "Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente como hicimos con el pase de fase", ha avisado la presidenta madrileña.

"Mientras tanto, vamos a estudiar nuevas restricciones y a seguir hablando con el Gobierno", ha añadido la dirigente del PP. "Tenemos la mejor voluntad porque, uno, esto uno solo no lo puede hacer y dos, porque los ciudadanos cada vez están más confundidos". Asimismo, ha asegurado que el Consejo Interterritorial que ha impulsado estas medidas "no puede imponer nada".

"Las cosas se tienen que hacer con un borrador claro, con unos datos y unos papeles. Este plan así no puede funcionar porque destroza Madrid sin criterio", ha insistido la presidenta de la Comunidad, que también a criticado al Ejecutivo de Pedro Sánchez porque durante meses "ha estado desaparecido y ahora tiene muchas prisas para imponer todo por decretos".

Tensiones continuas

Después de varios días de mantenerse en un pulso con la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Sánchez convocó este miércoles el Consejo Interterritorial de Salud y consiguió que una mayoría de las comunidades autónomas aprobasen las nuevas medidas para controlar la expansión de la Covid-19, entre ellas restringir las entradas y salidas en municipios de más de 100.000 habitantes con mayor incidencia de contagios.

Antes de que se publicara el acuerdo en el BOE de este jueves, el Ministerio de Sanidad comunicó la decisión a las comunidades el miércoles por la noche y avisó que entrará en vigor a las 48 horas de esa noticiación oficial; es decir, este viernes por la noche. Escudero, consejero madrileño de Sanidad, criticó tras el anuncio de Sanidad que "el Gobierno de España tiene prisa por intervenir Madrid y no por luchar contra el virus".

