Blanc Bloc: los socios de los CDR que quieren radicalizar la Diada

10 de septiembre de 2020 (14:09 CET)

"No somos Tsunami Democràtic, no somos políticos ni botiflers [traidores]. Somos Blanc Bloc y haremos lo posible (de manera organizada y siguiendo las estrategias de Tute Bianche) para provocar la declaración unilateral de independencia (DUI)". Así respondía en Twitter el movimiento separatista Blanc Bloc a los cuestionamientos de algunos afines a la causa, que sospechan que, al igual que Tsunami Democràtic, se trata de otro grupo radical que promueve la revolución y, posteriormente, desaparece del mapa.

Lo cierto es que Blanc Bloc aspira a debutar este viernes 11 de septiembre, en el marco de los actos y las manifestaciones por la Diada que el independentismo insiste en celebrar pese a la pandemia. Y aunque el movimiento se ha presentado como un grupo independiente de sus presuntos semejantes, también es cierto que su primera convocatoria para movilizar al secesionismo más radical es una colaboración con los ya conocidos agitadores de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR).

Mientras la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha organizado un centenar de concentraciones estáticas en decenas de municipios catalanes para reclamar la independencia de Cataluña, con límites de aforo y de distancia interpersonal entre los asistentes, los CDR y sus nuevos aliados del Blanc Bloc proyectan una gran movilización en el centro de Barcelona empezando en el Arc de Triomf y acabando en la plaza de Urquinaona. Fieles a la tradición, están preparados para chocar con los cuerpos policiales si es necesario.

Carta de presentación del grupo radical independentista Blanc Bloc, difundida en Telegram en abril de 2020

¿Qué es Blanc Bloc?

El ala más radical del independentismo suele encontrar inspiración en movimientos revolucionarios del extranjero, y Blanc Bloc no es la excepción. Los CDR querían ser la versión catalana de los cubanos Comités de Defensa de la Revolución, con el obstáculo de que la revolución catalana no había comenzado. Y Tsunami Democràtic hizo suyas las estrategias de supuesta desobediencia no violenta empleadas por los manifestantes de Hong Kong durante sendas protestas en 2019 y 2020.

Esta nueva agrupación separatista cita como su mayor influencia al grupo italiano Tute Bianche (trajes blancos). Se trata de un movimiento antiglobalización que estuvo activo durante el cambio de milenio y que se distinguía por utilizar una vestimenta blanca que ayudaba a distinguir a sus miembros en las movilizaciones y por emplear numerosos materiales de protección para desafiar a la policía y salir ilesos de los choques con los agentes. Blanc Bloc se ha propuesto emular esta estrategia durante la Diada.



Este grupo de momento ha limitado sus acciones al entorno virtual. Sus primeras señales de vida las dio en enero pasado, cuando creó su canal de Telegram, todavía activo. No obstante, no se hizo ninguna publicación hasta finales de abril. En aquel entonces, difundió su carta de presentación, que justifica el nacimiento del grupo señalando que han pasado ya diez años del procés y la república prometida no ha llegado. "Políticamente, Cataluña sigue siendo la misma colonia que hace 10 años", reza el comunicado.

Bloc Blanc ha caído en cuenta de que los políticos independentistas han engañado al electorado afín y sugiere que los tres años que han pasado desde el referéndum ilegal del 1-O confirman esta percepción. "Lo único que ha fallado siempre ha sido la clase política", dice, antes de explicar que "nuestro objetivo es la declaración y la aplicación" de la DUI. Para ello han acuñado el término "no violencia defensiva", que pasa por vestirse con trajes blancos y usar escudos y protección para atravesar los cordones policiales en la Diada.

🗣️Per evitar ser reprimits abans de la manifestació, seguiu aquestes recomanacions.



🛡️No us talleu, agafeu proteccions, fabriqueu el vostre escut i porteu-lo amb orgull aquesta diada; així és com defensarem Catalunya independent.



✊Només queden 11 dies!#BlancBloc pic.twitter.com/BRmlp0LnIo — Blanc Bloc (@BlancBloc) August 31, 2020

Tanto en su canal de Telegram como en su perfil de Twitter —que fue creado este pasado mes de agosto—, Blanc Bloc difunde manuales para fabricar escudos y otros equipos caseros de protección. "Este 11-S saldremos a las calles más organizados que nunca", avisaron en su primer mensaje en la citada red social. Y, aunque durante varias semanas el grupo se resistió a compartir detalles de su primera movilización, esta semana finalmente ha confirmado que se unirá a los CDR en su manifestación por la Diada.

Una manifestación, la de los CDR, que comparte similitudes con las convocatorias que derivaron en la serie de disturbios en Cataluña en protesta por la sentencia del 1-O. Entonces, los CDR, Tsunami Democràtic y otras organizaciones separatistas convocaron manifestaciones al margen de la ANC y Òmnium Cultural, que acababan siendo indistinguibles entre unas y otras. Esta Diada puede suceder lo mismo, pues los radicales se movilizarán cerca de las concentraciones de la ANC y esto podría alimentar la confusión.

Esta estrategia la ha desvelado el propio Blanc Bloc, que en una de sus publicaciones en redes sociales anima a sus simpatizantes a perderse entre "la multitud" de otras manifestaciones de la Diada para escapar de la policía. También aconseja asistir a la movilización con casco. Estarán por allí, además de los CDR, también Arran y otras organizaciones vinculadas a la CUP, que igualmanete han convocado una concentración cerca de Arc de Triomf. Está previsto que todos intenten terminar la jornada en Urquinaona.