Los radicales de los disturbios en Cataluña, desatados: “Sin cóctel molotov no hay diversión”

Quizá haya una relativa tranquilidad en las calles de Barcelona y de otras ciudades catalanas que durante dos semanas padecieron los altercados ocasionados por grupos radicales tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Pero los canales virtuales de comunicación que promueven las protestas han hecho todo menos desescalar sus incitaciones al caos.

Tras unos días de calma, está previsto que las manifestaciones reaparezcan este fin de semana. Este viernes los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) darán su tradicional bienvenida independentista a Felipe VI y Pedro Sánchez en Martorell, donde el jefe del Estado y el presidente protagonizarán un acto en la planta de Seat en esa localidad.

Pero no solo de la causa independentista viven los radicales en Cataluña. Si bien los separatistas más extremistas jalearon los recientes disturbios, también es cierto que anarquistas de toda Europa se han sumado a los desórdenes, como acreditan las detenciones de los últimos días. Y hay foros de internet en los que sus miembros no ocultan esta influencia extranjera.

Sucede que, a diferencia de otros episodios de violencia callejera como los altercados por la sentencia del procés en el otoño de 2019 —en los que las protestas eran organizadas por los CDR o la organización Tsunami Democràtic—, ahora el caos se organiza desde el caos y los grupos son más dispersos y mucho menos localizables, aunque casi todos están en Telegram.

No solo casi todos estos grupos desperdigados están en Telegram —una suerte de Whatsapp alternativo utilizado por disidentes en todo el mundo—, sino que los unos comparten los mensajes de los otros, y entre todos van remando para reactivar el furor en las calles. Así, la mayoría de estos chats apuntan a una nueva movilización este próximo sábado.

Y es que varios colectivos han convocado para este fin de semana protestas, no solo por Hasél sino también por un sinfín de problemas sociales y políticos, que pretenden dejar un mensaje ulterior: “no se ha acabado”. De hecho, en varios de estos chats se vaticinan alborotos todos los próximos sábados, “hasta que caigan”, sin concretar quiénes quieren que caigan.

Vídeo compartido en el chat de un grupo radical de Cataluña animando a protestar todos los sábados “hasta que caigan” | Telegram

“Serás expulsado si no quemas un objeto inanimado”

Este periódico ha consultado decenas de chats de Telegram para preparar este artículo. En la mayoría de los casos se trata de perfiles de esa plataforma digital seguidos por entre uno y tres millares de personas. Los mismos son alimentados prácticamente a diario con toda suerte de reivindicaciones contra “el régimen”, “la represión” y el sistema capitalista.

En esta ‘cámara de eco’ radical, este jueves se difundieron mensajes e imágenes informadas por un supuesto “curso de anarquismo y acción directa” impartido por italianos en Cataluña. El material se ha divulgado después de que la consejería de Interior de la Generalitat confirmase que entre los detenidos en los disturbios había anarquistas italianos y franceses.

En principio usando como inspiración lo aprendido en ese “curso”, los grupos de Telegram han propagado imágenes con leyendas como “al okupa no volverás sin incendiar una dependencia policial” o “sin cóctel molotov no hay diversión“. (El pasado fin de semana se lanzaron cócteles molotov y se intentó quemar una furgoneta de la Guardia Urbana).

“El único banco que brilla es el que se quema“, dice otra de las imágenes, que recuerda a las decenas de cajeros automáticos y sucursales bancarias destrozadas en las últimas protestas. “Prende fuego a la comisaría” remite, por su parte, al asalto a la comisaría de Vic de hace dos semanas. “Fuego a la Urbana” alude a la citada cremación de la furgoneta.

Otras imágenes tienen mensajes como “del okupa no saldrás si no vas bien equipado con pintura y aguarrás” o “de este curso serás expulsado si no quemas un objeto inanimado“. Estas son algunas de las “reglas” que han recibido los asistentes al “curso de acción directa italiana”, que ahora quieren compartir estos ‘conocimientos’ con sus semejantes.

Otras organizaciones radicales como los CDR quedan como ‘moderados’ a la par del contenido que circula en estos grupos de Telegram. De hecho, los CDR se han limitado a convocar la manifestación contra el Rey en Martorell (y estos grupos se han hecho eco de la misma), mientras que los mensajes más agitadores quedan para los foros de la app de mensajería.

Algunos mensajes de los radicales de Cataluña sobre la formación supuestamente obtenida de parte de anarquistas italianos | Telegram

Aviso a los empresarios: “La guerra en las calles apenas comienza”

Uno de los grupos de radicales con más seguidores en Telegram avisó esta semana que “la guerra en las calles no acabará; de hecho, está comenzando“. “Por cada uno de los detenidos, quemaremos las calles y haremos retroceder a la policía fascista”, pues “solo el pueblo salva al pueblo”. Hay consenso, pues, en que el caos debe volver este fin de semana.

Y ese consenso solo se ha fortalecido después del acto que protagonizaron cientos de organizaciones empresariales catalanas este jueves en la Estació del Nord de Barcelona, en la que se proclamó un rechazo unánime a la violencia. Los grupos de Telegram estuvieron atentos a esa actividad para responderle a los empresarios que no lo conseguirán.

“Hoy, políticos, empresarios y bufones del régimen saldrán a hablar de orden y recuperación. Un orden que solo supone miseria para nosotros. La recuperación de un sistema económico que nos explota cotidianamente, haciendo de nuestras vidas una mercancía más. Por mucho que nos criminalicen no dejaremos de salir a las calles“, clamó un grupo.

En medio de estos mensajes, los administradores de los grupos comparten noticias sobre “la represión” del Estado, sobre protestas en otros países y sobre las causas judiciales del independentismo catalán. También piden dinero para ayudar a costear la defensa de los detenidos en los disturbios y difunden los testimonios de los imputados por los desórdenes.

Estos radicales tienen la sensación de que, tras las protestas de las últimas semanas, el mundo los está viendo, y asumen que está de su lado porque nadie se explica la detención de Hasél. Igual que en las movilizaciones independentistas de finales de 2019, promueven el ‘movimiento’ como uno similar al que está detrás de las mediáticas manifestaciones en Hong Kong.

Queda por ver si lo que se urde en estos grupos de Telegram va a tener la misma repercusión que tuvo hasta hace unos días.