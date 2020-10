20 de octubre de 2020 (12:02 CET)

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, defenderá la posición de su formación en el debate de la moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez presentada por Vox, que se debate este miércoles y jueves en la Cámara Baja. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, lo confirmó este martes tras el silencio mantenido en el comité de dirección que los populares tuvieron este lunes.

Gamarra ha confirmado que será Casado quien defienda la posición del PP en el debate de la moción de censura de Vox. "Siempre ha sido el presidente del partido" el que ha llevado "a cabo" la defensa de la posición de los 'populares'. "No creo que vayamos a cambiar", ha apuntado.

"Somos un partido serio y saben cómo actuamos", ha insistido la portavoz del PP para después recalcar que su partido no apoyará la moción presentada por los de Santiago Abascal. Eso sí, no ha querido concretar si eso se trasladará en un 'no' o en una abstención, porque será el propio Casado el que desvele el sentido del voto desde la tribuna.

Casado apuesta por el 'no'

Tal y como publicó Economía Digital, tras consultarlo con los dirigentes territoriales de su partido; con los diputados y senadores del PP e, incluso, con exministros y exdirigentes de la época de Mariano Rajoy; y del entorno del expresidente José María Aznar, Pablo Casado se inclina por votar en contra de la moción planteada por los de Abascal, entre otras razones, para defender a su propio partido.

El mero hecho de que la formación de Santiago Abascal suba en las encuestas y pueda comerse el terreno de los populares ya es bastante motivo para votar en contra de una moción que, “numéricamente no sale”, subrayan en el PP.

Gamarra ha respondido a su homólogo en Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que este lunes afirmó que podría haber sorpresas en la votación del jueves. "Lo que busca, y lo que buscaba ayer Espinosa de los Monteros no es otra cosa que llamar la atención y alargar un tema que termina el jueves", aseguró.



La portavoz del PP ha acusado a Vox de utilizar la estrategia de la "gran mentira a los españoles", que consiste en hacerles "creer que se puede cambiar un gobierno". "Y no es posible", ha incidido, dejando claro que su propuesta será "un fracaso". "Tendrán 52 votos, sino menos. Igual tienen que hacer cábalas sobre ellos mismos", ha añadido.



A su juicio, la moción de censura solo favorece a Sánchez, porque favorece la dispersión de voto en la derecha. "Está encantado", señaló Gamarra, que apuntó que el PP es "la única alternativa posible y útil" para "promover un cambio en la Moncloa".