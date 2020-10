05 de octubre de 2020 (16:30 CET)

El Partido Popular no ha decidido el sentido de su voto respecto a la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. Su líder, Pablo Casado, sólo ha avanzado que no respaldarán esta iniciativa, pero existe división en el partido respecto a si es más conveniente la abstención o el voto en contra. Fuentes populares aseguran a Economía Digital que “la decisión no está tomada” y que “aún hay tiempo”.

El secretario general, Teodoro García Egea, no tuvo más remedio este lunes, en rueda de prensa tras la Ejecutiva del partido, que dar largas al sentido del voto de su grupo, si bien subrayó que en ningún caso recibirá el apoyo de sus diputados. “Una moción que no tiene números para salir adelante es el mayor balón de oxígeno que necesita Sánchez”, aseguró García Egea.

Los últimos acontecimientos como el veto del Gobierno a la visita del Rey a Barcelona y la posible modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para saltarse el veto del PP a renovar la cúpula judicial deberían inclinar la balanza, en la opinión de algunos populares, para dar algún tipo de aviso a Sánchez y al Gobierno a través de la abstención en la moción de Vox.

Sin embargo, no todos los dirigentes populares piensan lo mismo y otros mantienen su teoría de que hay que evitar “verse arrastrados” por el partido de Santiago Abascal.

Aznar votaría no; Álvarez de Toledo, abstención

Precisamente, este lunes dieron su opinión dos dirigentes clave en el Partido Popular. El ex presidente José María Aznar llamó a votar ‘no’.

“Si lo que se me pregunta es, si yo fuese diputado del PP, qué votaría a la moción de censura que presenta Vox, la respuesta es que votaría que no. No tengo la menor duda al respecto. Está condenada al fracaso”, dijo Aznar durante su participación online en el foro Nueva Economía Fórum celebrado este lunes.

Por su parte, la ex portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, sugiere todo lo contrario. La todavía diputada asegura que no ve otra opción: “No veo sentido a un no, que es avalar a Sánchez, que salga con mayoría reforzada de votos”, dijo Álvarez de Toledo. Sin embargo, señaló que no apoya al candidato de Vox. “No está dentro de mis prioridades ni creo que sea alternativa Santiago Abascal”, aseguró en una entrevista en TVE.

Vox califica de “error” la postura del PP

En Vox consideran que la aparición de Aznar para apremiar a los suyos a votar ‘no’ no ha sido casualidad. El portavoz del partido, Jorge Buxadé, critica que los populares hayan tenido que “llamar a papá Aznar” para rechazar la moción.

El dirigente, por otra parte, denuncia el “silencio mediático” y la estrategia de desprestigio de los populares para que la moción fracase. "Parece que esta moción de censura no conviene a nadie, salvo a los españoles", señaló el dirigente de Vox.

Unos ciudadanos que según ha apuntado abuchearían al presidente del Gobierno si tuvieran la oportunidad de hacerlo en el desfile militar con motivo del 12 de octubre que este año no se celebrará por la pandemia del coronavirus.