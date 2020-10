Casado apuesta por el 'no' a la moción de censura de Vox

20 de octubre de 2020 (06:55 CET)

El líder del PP, Pablo Casado, se decanta por votar ‘no’ a la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, que se debatirá ste miércoles y jueves en el Congreso de los Diputados. Casado cree que ésta es la mejor manera de diferenciarse de la formación de Santiago Abascal y de mantener el perfil propio en la oposición.

Tras consultarlo con los dirigentes territoriales de su partido; con los diputados y senadores del PP e, incluso, con exministros y exdirigentes de la época de Mariano Rajoy; y del entorno del expresidente José María Aznar, Pablo Casado se inclina por votar en contra de la moción planteada por los de Abascal, entre otras razones, para defender a su propio partido.

Pese a que “aún no hay nada cerrado” y el secreto se guardará en Génova hasta el jueves por la mañana, la postura mayoritaria dentro de la formación es votar ‘no’, según ha podido saber Economía Digital.

El mero hecho de que la formación de Santiago Abascal suba en las encuestas y pueda comerse el terreno de los populares ya es bastante motivo para votar en contra de una moción que, “numéricamente no sale”, subrayan en el PP.

Por un lado, los dirigentes territoriales se inclinan por votar en contra y defienden que se trata de “una moción contra el PP y no contra Pedro Sánchez”. “A Espinosa de los Monteros se le escapó en una entrevista, que iba contra el PP. Está grabado”, recuerdan.

Motivos contra la abstención

Fuentes populares también insisten en que una abstención supondría “mantener una posición subordinada cuando somos el primer partido de la oposición y la alternativa a este Gobierno”.

Por otro lado, en la cúpula del partido siguen obsesionados con las encuestas electorales que van saliendo y no creen que la mejor estrategia sea ir a rebufo de Vox, ahora que los de Abascal parecen recuperar posiciones.

Según ha podido saber este medio, la mayoría de los miembros consultados por Casado que formaron parte del equipo de Rajoy se suman al ‘no’ a Abascal. Una opinión similar mantiene el ex presidente José María Aznar y algunos de los miembros que integraron su proyecto.

“No tengo ninguna duda al respecto. Votaría no”, sentenció Aznar hace un par de semanas. “Se trata una iniciativa absolutamente inoportuna que solo servirá para consolidar a la coalición existente en el Gobierno y para consolidar el proceso de fragmentación en el centroderecha en España”, comentó el ex presidente.

Álvarez de Toledo pide la abstención

Una postura contraria a su pupila, la ex portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, quien este fin de semana presionó a Casado desde su canal de Youtube para que el partido no vote en contra.

"La moción no tiene ninguna posibilidad aritmética de prosperar”, reconoció. "Pase lo que pase, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias seguirán en el poder. Ahora bien, la inevitable derrota numérica no es argumento suficiente para rechazarla” y, por ello, la ex portavoz entiende que el PP debe "ganar en autoridad política y moral".

Los populares son conscientes de que la votación va a ser crucial para ellos y va a definir las futuras líneas por las que ya presionan PSOE y Cs, respecto a una actitud favorable a sacar adelante los Presupuestos o a sentarse para negociar la renovación de los órganos judiciales.

Fuentes de la dirección nacional señalan que es una buena ocasión para que el PP marque distancias con el partido que está situado a su derecha y perfil propio para demostrar “centralidad y sentido de Estado”.

Casado se reserva sus cartas

Desde el PP no desvelan si saldrá su líder, Pablo Casado, a la tribuna del Congreso para defender la postura de los populares, pero todo apunta que podría salir para neutralizar a Sánchez.

Algunos diputados temen que Abascal pueda sacar a relucir en su discurso el asunto de la corrupción, en concreto la ‘Operación Kitchen’, y aseguran que se sentirán más cómodos si “votamos en contra”. Pero ante ello, aseguran, “Casado se defenderá”.