Cataluña vaticina un disparo de contagios en dos semanas

17 de septiembre de 2020 (20:48 CET)

La Generalitat afirma que la evolución de la pandemia en Cataluña es positiva, pero al mismo tiempo prevé que dentro de dos semanas se detecte un incremento de los indicadores, coincidiendo con la recta final de septiembre. El secretario catalán de Salud Pública, Josep Maria Argimon, ha explicado este jueves que, debido al aumento de la movidad y otros factores, es posible que las cifras "empeoren un poco".

La vuelta al trabajo y a clases, el incremento de las interacciones sociales y el fin de las vacaciones (que supone el regreso a áreas "más densas y más pobladas") podrían disparar en los próximos días los indicadores del coronavirus en Cataluña. La comunidad fue la primera en sufrir fuertemente los rebrotes después del confinamiento, pero ahora maneja cifras más moderadas que entonces y no es una de las "zonas rojas" de España.

Según datos facilitados por las autonomías al Ministerio de Sanidad, en las últimas 24 horas Cataluña registró 110 nuevos casos y siete fallecimientos. En la última semana, en la comunidad se han confirmado 5.078 contagios por PCR, y un total de 994 pacientes han iniciado síntomas de Covid-19. El peor cuadro epidemiológico lo presenta Madrid, que acumula el 35% de los más de 4.500 positivos notificados este jueves.

No obstante, Argimon ha apostado por no bajar la guardia. "Ahora vamos un poco mejor pero no estamos bien, tenemos mucho recorrido de mejora", ha dicho el secretario de Salud Pública en una rueda de prensa sobre el seguimiento del coronavirus en Cataluña. Argimon ha citado cifras de la Consejería de Salud de la semana pasada, con una tasa de casos confirmados por PCR de 80,8 por cada 100.000 habitantes.

Sanidad ha registrado una incidencia de la Covid-19 en Cataluña de 110 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La incidencia acumulada de Madrid es de 1.613, casi 15 veces más. Por ello, Argimon ha recomendado a quienes viajen a la Comunidad hacerlo "con las máximas precauciones" incluso en situaciones en las que "nos relajamos con más facilidad".

Sobre si sería conveniente restringir la movilidad con Madrid, Argimon ha afirmado que hacer algo así "es muy complicado" y que, en todo caso, es la administración autonómica la que debe tomar este tipo de decisiones.

Test rápidos y cuarentena reducida

Argimon ha destacado que los nuevos test rápidos para detectar el coronavirus son "muy interesantes". Se trata de pruebas de antígenos de diagnóstico rápido que están en una fase avanzada de evaluación y que podrían ser una gran herramienta para seguir luchando contra el virus. "Tenemos que ser muy rigurosos, probar su efectividad y su seguridad aunque sea un método de diagnóstico", ha matizado el dirigente catalán.

También se ha manifestado sobre la reducción de cuarentenas de los contactos de los positivos que está estudiando el Ministerio de Sanidad y que también ha pedido analizar la Organización Mundial de la Salud (OMS). El departamento de Salud ha pedido la opinión de distintos expertos y Argimon ha vaticinado que en la rueda de prensa de la próxima semana se anunciará una decisión al respecto.

