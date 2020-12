El colapso de la atención primaria en Cataluña: "Faltan 1.500 médicos"

El Centro de Atención Primaria (CAP) Just Oliveras de L'Hospitalet (Barcelona), incapaz de absorber la demanda de atención médica

18 de diciembre de 2020 (06:55 CET)

Si algo ha enseñado esta pandemia es que cualquier previsión puede quedar desbordada por la propagación del virus.

Pese a todo, las previsiones continúan. Y las quejas casi desesperadas de los sanitarios también: "Faltan 1.500 médicos en la atención primaria de Cataluña", clama un facultativo, exhausto por el trabajo que acumulan los ambulatorios, primera línea de resistencia contra la enfermedad.

Quien habla así es el doctor Javier O'Farrill, presidente del sector primaria de Metges de Catalunya, la principal organización de doctores de la comunidad catalana. A este médico le cuesta poco resumir la situación: "Antes de la pandemia sufríamos sobrecarga en la atención primaria. Ahora mismo, la situación es de colapso".

Y el colapso va a seguir durante una buena temporada porque las autoridades sanitarias prevén que la curva de contagios va a seguir al alza, como mínimo, hasta mediados de enero y, en función de lo explosivas que resulten las celebraciones navideñas, todavía varias semanas más.

Ni un nuevo médico por cada CAP

El panorama no puede resultar más desalentador para los médicos que trabajan en los ambulatorios, cuya actividad se ha incrementado una media del 20% sin que la administración ponga los recursos adecuados.

La Generalitat anunció hace apenas unas semanas un "plan de fortalecimiento y transformación de la atención primaria" dotado de unos 300 millones de euros hasta 2022, pero Metges de Catalunya considera imposible afrontar los déficits estructurales del sistema con estos recursos.

La administración catalana calcula que este presupuesto permitirá la incorporación de unos 300 médicos y unas 220 enfermeras, pero lo cierto es que en Cataluña hay algo más de 400 centros de atención primaria (CAP).

Es decir, que no habrá ni un nuevo médico por centro a pesar de que los ambulatorios también han tenido que asumir la atención sanitaria a las residencias. De hecho, el grueso de las nuevas incorporaciones no reforzarán las consultas, sino que se destinarán, sobre todo, a la actividad asistencial de apoyo a las residencias.

"Como estamos en medio de una pandemia pues hablamos permanentemente de la pandemia, como es normal, y de la atención a las residencias, por ejemplo. Pero es que hay fenómenos de fondo que condicionan todo el sistema", expone el doctor O'Farrill.

Y continúa: "Se ha producido un incremento pluripatológico y un envejecimiento imparable de la población que condiciona la atención sanitaria. Hay, por ejemplo, una cadencia de visitas relacionadas con las detecciones precoces de enfermedades que está ahí, que forma parte de la demanda sanitaria, y que va generando una cola inacabable".

"Los rastreadores no son de gran ayuda"

Pero volvamos a la pandemia. La Generalitat optó por externalizar el rastreo de contagios mediante un contrato de casi 18 millones de euros a manos de Ferrovial.

Pero esta externalización no ha descargado de trabajo a la atención primaria. "Más que en médicos y enfermeras, invierten en tecnología y en personal de apoyo, cuando Cataluña es la comunidad autónoma con una dotación más baja de especialistas en medicina familiar y comunitaria", comenta la doctora Cesca Zapater respecto al refuerzo del sistema sanitario planificado por la Generalitat.

"No vemos que esta actividad de rastreo externo nos aporta un gran beneficio porque acabamos haciendo una parte de su trabajo. Y, por tanto, estos rastreadores no aportan todo lo que deberían aportar. No son de gran ayuda, esa es la verdad", dicen desde los CAP.

Un médico en Francia cobra 2,5 veces más que en España

Por si todo esto fuera poco, los doctores también se fijan en sus condiciones salariales y en el agravio de su situación respecto a otros países europeos.

El salario medio de un médico de la atención primaria en Cataluña es de 55.000 euros brutos. En Francia, el salario es más del doble.

Pero no es necesario irse a Francia para hallar diferencia entre las condiciones de los médicos de los CAP. Según la comunidad, las guardias se compensan de una u otra manera, tanto a nivel de nómina como de descanso.

La práctica totalidad de la plantilla médica de Cataluña opta por realizar horas extra de tal manera los facultativos se acaban repartiendo el salario de un médico no contratado.

Es decir, que un salario de 55.000 euros de un médico no contratado acaba repartido entre cuatro, cinco, siete o diez doctores en función de las horas extra que asuma voluntariamente cada facultativo.

