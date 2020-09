El coronavirus se dispara entre los bebés de Madrid

06 de septiembre de 2020 (18:42 CET)

Madrid se enfrenta desde hace semanas a un crecimiento exponencial de los casos de coronavirus. La pandemia se ha extendido por toda la comunidad, alcanzando a todos los grupos poblacionales. Sin embargo, la enfermedad se ha cebado especialmente con los bebés, que han registrado la mayor incidencia de positivos en los últimos 15 días.

En la última quincena de agosto, los servicios sanitarios notificaron 852 casos positivos en menores de dos años en la región, lo que supone una media de 370 contagios por cada 100.000 bebés. La cifra más alta de todos los sectores de edad. Afortunadamente, la mayor parte de ellos no han desarrollado síntomas de la enfermedad.

Los datos, recopilados por Servimedia, arrojan una evolución creciente de los contagios desde inicios de agosto cuando la incidencia acumulada en los bebés era de 242 casos por cada 100.000 habitantes. La escalada les ha permitido superar en Madrid incluso al grupo de los adolescentes, que acumulan el mayor porcentaje de casos en la media española.

En los últimos 15 días de agosto, la Comunidad de Madrid ha notificado 3.502 positivos entre jóvenes de 15 a 29 años, lo que arroja una incidencia acumulada de 326,6 por cada 100.000 personas. Le siguen los adultos de 30 a 39 años con con 2.982 casos (323,4 IA) y de 40 a 49 años con 2.927 contagiados (252,6 IA).

A pesar de que la mayor parte de los bebés no presentan síntomas, estos datos han levantado las alarmas en el Servicio de Epidemiología de Madrid. Aunque no representan una población de riesgo, su corta edad sí que puede provocar complicaciones de salud, debido a que no tienen desarrollado por completo su sistema inmunitario.

La jefa del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Sanidad de Madrid, María Ordobás, ha explicado a Servimedia que la mayor parte de los contagios de los bebés se han producido en entornos cercanos, por el contacto con adultos. "La transmisión más importante en estos días se produce dentro de las familias", ha señalado.

A pesar de todo, la Comunidad de Madrid solo ha notificado el fallecimiento de ocho bebés de esa edad desde que comenzó la pandemia en España. Una realidad que los convierte en el segundo grupo que mejor resiste la enfermedad, por detrás de los jóvenes de 10 a 19 años.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es