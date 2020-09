El mayor productor de vacunas mundial: "No nos vacunaremos hasta 2024"./ EFE

15 de septiembre de 2020 (15:03 CET)

El mundo espera que antes de que acabe 2020 una de las farmacéuticas que compiten en la carrera por la vacuna contra el coronavirus se proclame ganadora. Y, aunque esto puede pasar ya que nueve competidoras se encuentran ya en la última fase de sus ensayos clínicos, Adar Poonawalla, presidente del mayor fabricante de vacunas del mundo, el Serum Institute of India (SII), ha advertido que la población en su conjunto no recibirá la inyección hasta 2024.

"Pasarán de cuatro a cinco años hasta que todos reciban la vacuna en este planeta", ha asegurado Poonawalla en declaraciones a Financial Times. Este experto ha estimado que, en el caso de que sean necesarias dos pinchazos, el mundo necesitará 15.000 millones de dosis. "Sé que el mundo quiere ser optimista al respecto. . . pero no he oído de nadie que se acerque ni siquiera a ese [nivel] en este momento", ha insistido.

De momento, tanto la vacuna rusa, que ya se distribuye entre la población; la china que estará lista en noviembre o las de Astrazeneca, Moderna y Pfizer requieren dos pinchazos para ser efectivas. Solo se salva una farmacéutica, la estadounidense Merck -conocida como MSD fuera de los Estados Unidos y Canadá- que se está tomando la investigación a un ritmo diferente, con más calma, para reducir la dosis a uno.

El problema ya no radica únicamente en encontrar una vacuna efectiva y segura en un plazo de tiempo mucho menor al habitual, sino que el resto está en la producción de dosis una vez que haya una vacuna ganadora y en su distribución a nivel mundial. En España, por ejemplo, Rovi firmó un acuerdo de colaboración la con Moderna para la fabricación a gran escala del llenado y acabado de la vacuna candidata contra el coronavirus que la empresa norteamericana, por lo que sus instalaciones de Madrid están listas esperando que se apruebe su remedio.

El Serum Insititute se asocia con Astrazeneca

Con sede en Pune, el SII produce 1.500 millones de dosis de vacunas al año para su uso en más de 170 países para proteger contra muchas enfermedades infecciosas, como la poliomielitis, el sarampión y la influenza, explica el diario británico.

De gestión familiar, este organismo se asoció con cinco empresas farmacéuticas internacionales, entre las que se encuentran AstraZeneca y Novavax, para desarrollar la vacuna. Este organismo llegó a un acuerdo con Astrazeneca, compañía que ya ha retomado sus ensayos tras la reacción adversa grave de una participante, para ser el principal productor de la vacuna en países en vías de desarrollo. Esta compañía tiene como objetivo producir mil millones de dosis y, en el caso de que este de que este año se aprobara esta vacuna, fabricaría el 40% de este total. La mitad irían para India.

Además, según destaca el citado diario, también tiene previsto asociarse asociarse con el Instituto de Investigación Gamaleya de Rusia para fabricar la vacuna Sputnik.

