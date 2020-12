11 de diciembre de 2020 (12:03 CET)

El Poder Judicial prepara nuevos nombramientos de jueces del Tribunal Supremo. El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, seguirá haciendo nombramientos de magistrados esta semana que viene, pese a las advertencias del Gobierno.

El PSOE y Unidas Podemos pretenden aprobar el próximo 15 de diciembre su propuesta legal para evitar que precisamente que el CGPJ puede tomar estas decisiones estando en funciones.

Pero la Comisión Permanente del CGPJ ya ha aprobado la convocatoria de nuevos nombramientos de jueces y magistrados a partir de la semana que viene. Tal y como tenía previsto, este órgano ha aprobado las bases que afectan a un total de 12 plazas, siendo la mitad de ellas del Tribunal Supremo.

En concreto, se trata de seis plazas que afectan a cuatro de las cinco salas del alto tribunal tras la jubilación de sus titulares: Antonio Salas y Eduardo Baena (Sala Civil); Jesús Gullón (expresidente de la Sala de lo Social); Ángel Calderón (Sala Militar) y de la Sala de lo Contencioso Jorge Rodríguez-Zapata y el magistrado Javier Borrego.

Respaldo mayoritario del CGPJ: 19 de los 21 vocales

A estas plazas también hay que sumar las presidencias de las audiencias provinciales de Burgos, Girona, La Rioja y Lugo.

Según ha podido saber Economía Digital, la elección de las plazas aprobadas han contado con el respaldo de 19 de los 21 miembros del CGPJ, los vocales conservadores y una parte del sector progresista. Sólo dos vocales, Concepción Sáez (IU), y Álvaro Cuesta (PSOE), votaron en contra, según las fuentes consultadas.

Con un respaldo mayoritario, la maquinaria del Poder Judicial reafirma así su legitimidad para ejercer sus funciones. El CGPJ pretende llevar a su pleno del próximo 17 de diciembre una lista con una decena de nombramientos para su posterior publicación en el BOE.

Se trata de las presidencias de los tribunales superiores de justicia de Canarias y País Vasco; dos presidencias de sala en País Vasco y Castilla y Leon; y la presidencia de la Audiencia Provincial de Cáceres.

La intención es llevar todas ellas a la sesión del próximo jueves si Lesmes consigue, de nuevo, otra mayoría de los vocales sobre cada plaza. Algo que de puertas para adentro del órgano se ve "viable".

A partir de ahí, los candidatos tendrán que aportar la documentación correspondiente y después comparecerán ante la Comisión Permanente del CGPJ, que será la encargada de elegir unas ternas sobre las que decidirá el Pleno.

Se trata de un proceso que conllevará semanas e incluso meses para hacer efectivos estos nuevos nombramientos. El Consejo está obligado a resolver el procedimiento en un plazo máximo de seis meses, explican fuentes judiciales.

El Gobierno quiere aprobar su reforma en enero

Sin embargo, sigue suponiendo un revés sobre las intenciones del Gobierno. El Ejecutivo pretende sacar adelante su reforma cuanto antes, pero difícilmente llegará a tiempo de evitar algunas de las adjudicaciones de plaza que ya está tramitando el CGPJ.

El Pleno del Congreso debatirá el próximo martes, 15 de diciembre, la reforma impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras funcione con su mandato caducado.

Y tras este primer debate, la idea de los partidos que forman el Gobierno es habilitar el mes de enero para poder completar su tramitación con idea de que se apruebe lo antes posible.

El PSOE y Unidas Podemos registraron esta proposición de ley el pasado martes y la Mesa de la Cámara la calificó el pasado viernes, dejándola lista para su publicación en el Boletín del Congreso y remitiéndola al Gobierno, que tenía un plazo de 30 días para informar sobre la misma.

Pero el Gobierno no ha querido agotar ese plazo y, aprovechando que la reforma no tiene impacto presupuestario y por tanto no es susceptible de ser vetada, ha dado rápidamente su conformidad para que la Junta de Portavoces del Congreso pueda incluirla este martes en el Pleno de la próxima semana, a priori el último del presente año. Además, el Grupo Socialista tenía cupo en el Pleno del día 15 para poder presentar una iniciativa legislativa.

Sin embargo, los dos partidos que conforman el Gobierno dejan en la 'recámara' la iniciativa que rebaja las mayorías para elegir vocales del turno judicial.

Si el PP sigue sin avenirse a un acuerdo, podrán reactivarla y llevarla a Pleno cuando dispongan de cupo para ello ya en el nuevo periodo de sesiones, que arrancará en febrero.