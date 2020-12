02 de diciembre de 2020 (20:42 CET)

Joan Canadell ha dado el paso. Tras un mandato al frente de la Cámara de Barcelona marcado por la polémica, al poner la institución al servicio del independentismo más radical, ahora ha decdido dar el salto a la primera línea política para integrarse en las listas electorales de Junts per Catalunya, que liderará de forma 'efectiva' Laura Borràs.

Lejos de ser una sopresa, Canadell nunca había ocultado simpatías por el proyecto de Carles Puigdemont e incluso había usado su posición para atacar al eterno rival de Esquerra Republicana.

El empresario ha explicado su decisión a través de Twitter, donde ha dudado en lanzar indirectas al partido de Oriol Junqueras: "Me hubiera gustado más hacerlo en una lista a la escosesa, con todos los partidos independentistas, pero no ha sido posible".

Crec que Catalunya pot esdevenir un dels paisos més pròspers d’Europa en 10-20 anys, tal com defenso al meu llibre “potencial d’Estat”, i treballaré per assolir-ho. Això serà possible, només, si som un estat independent, pel qual penso lluitar (2/4)