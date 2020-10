José Luis Bonet afea el plante al Rey de Ada Colau y el Govern

09 de octubre de 2020 (12:16 CET)

La Cámara de Comercio de España ha lamentado la ausencia este viernes de representantes del Govern de la Generalitat y de la alcaldesa Ada Colau en el foro de la Barcelona New Economy Week que presidirá el Rey Felipe VI en la capital catalana. El presidente de la organización, José Luis Bonet, ha asegurado que el acto es relevante para los dirigentes locales y regionales porque "no se puede perder el tiempo y andarnos con cosas raras".

Después de agradecer al Rey su presencia en Barcelona, Bonet ha explicado que el Govern y el Ayuntamiento de Barcelona tendrían que haber asistido al acto porque el país necesita adaptarse a la digitalización, al movimiento de sostenibilidad y a la internacionalización, en declaraciones recogidas por Efe. Este trabajo tan urgente que promueve el foro es "absolutamente necesario", ha asegurado.

El Govern, que desde la inhabilitación de Quim Torra ha delegado las funciones del presidente en el vicepresidente Pere Aragonès, anunció automáticamente al momento de confirmarse la visita del Rey que no participaría del acto. El pasado miércoles, en la primera sesión de control del Parlament que respondía, Aragonès acusó al monarca de "alinearse con la derecha judicial" y defendió a toda costa el plante de la Generalitat.

La visita del Rey a Barcelona tiene lugar dos semanas después de la polémica por la ausencia de Felipe VI en el acto de los nuevos jueces, en el que no participó por presión del Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente del Ejecutivo le ha acompañado este viernes en el foro de la Barcelona New Economy Week. No ha hecho lo propio Colau, que demandó a la Casa Real "explicaciones" sobre las presuntas "malas prácticas" del emérito Juan Carlos I.

Un foro para "dar ánimos en un momento difícil"

José Luis Bonet se ha mostrado agradecido por la participación de Felipe VI y Sánchez en la clausura del foro y ha señalado que esta convocatoria ha sido "muy acertada" porque supone "dar ánimos en un momento muy difícil" y lanzar el mensaje de que no hay que reindirse, que hay que mejorar y adaptarse a los nuevos tiempos.

También ha considerado que es una manera plausible de "orientar" a la gente", de decir "esto es importante", puesto que esta en sintonía con las necesidades que ha marcado la Unión Europea de realizar una transformación ecológica y adaptarnos a la digitalización, que son retos además urgentes. Por ello, ha opinado que el foro coincide "casi exactamente con las pautas de la UE para los fondos de reconstrucción".