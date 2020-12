La Casa Real desmiente que Juan Carlos I esté ingresado por coronavirus

17 de diciembre de 2020 (09:06 CET)

Juan Carlos I no regresará a casa por Navidad y las teorías al respecto son confusas. Sin embargo, la Casa Real ha salido al paso de los rumores y ha desmentido que el emérito esté ingresado con coronavirus en una clínica de Abu Dhabi (Emiratos) Árabes donde se encuentra exiliado.

El diario soberanista Ara hizo sonar las alarmas este jueves al confirmar que el rey emérito estaba hospitalizado. No obstante, Zarzuela ha enviado un comunicado desmintiendo esta información, según informa Antena 3. "He decidido no viajar en estas fechas navideñas por la triste situación de la pandemia en España y en el mundo, y por ser persona de alto riesgo. Con la esperanza de que todo mejore", ha señalado Juan Carlos I en el escrito.

Este jueves la cadena Cope comunicó que, aunque hace poco más de una semana la intención del emérito era "pasar las fiestas con sus hijas", finalmente no regresará a Madrid.

Juan Carlos I habría trasladado a sus allegados un mensaje en el que asegura, según la emisora, que prefiere la estabilidad del lugar en el que se encuentra antes de que la situación sanitaria mejore, pero en ningún caso ha afirmado que se encuentre hospitalizado.

El regreso de Juan Carlos I levantó la polémica

Su posible regreso había sido motivo de discusión durante las últimas semanas en el terreno político, como trató Economía Digital en el último programa de La Plaza, conducido por Juan García.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que defender que era la Casa Real y no Ejecutivo quien tendría que responder a la cuestión de si el Juan Carlos I volvería a España esta Navidad después de que el pasado mes de agosto el monarca se trasladara a Abu Dabi "ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada y para facilitar a su hijo su labor como jefe del Estado.

Pero también pesaban las noticias relacionadas con Corinna Larsen y las investigaciones abiertas en Suiza y en la Fiscalía del Supremo sobre supuestas donaciones millonarias recibidas de Arabia Saudí que presuntamente no fueron declaradas a Hacienda.

