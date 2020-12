23 de diciembre de 2020 (16:53 CET)

En el Gobierno de coalición no se da la habitual 'tregua navideña' de amor y paz que sucede en algunas familias. La 'comisión Kitchen' del Congreso ha destapado un nuevo enfrentamiento entre los dos partidos que conforman el Ejecutivo: PSOE y Unidas Podemos.

Los morados temen que el PSOE sea 'light' y tenga "miramientos" hacia el PP en la comisión donde pretenden destapar las "vergüenzas" de la 'era Rajoy'.

Los socialistas no quieren citar al líder de los populares, Pablo Casado, y mantienen sus dudas sobre si llamar al comisario Villarejo y al ex presidente, Mariano Rajoy. Los morados buscan sentar a "todos" los dirigentes populares y también a Villarejo, entre otros protagonistas que estos días desfilan por los tribunales.

PSOE y Podemos se aseguran la mayoría de la Mesa

PSOE y Unidas Podemos se han asegurado la mayoría en la mesa de la comisión, con tres puestos, frente a los dos del PP, y la presidirá la socialista Isaura Leal.

La también presidenta de la Comisión de Justicia, se impuso con 168 votos en segunda votación, ya que para salir a la primera era necesario obtener mayoría absoluta y no la obtuvo, informan fuentes parlamentarias. La vicepresidencia primera la ocupará el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago y la segunda, el diputado del PP, Carlos Rojas.

Las secretarías primera y segunda corresponderán a la diputada del PSOE, Andrea Fernández y a la popular, Ana Belén Vázquez, respectivamente.

Pugna por las comparecencias

Los morados deberán negociar en enero con los socialistas la lista de comparecientes y a partir de ahí, se establecerá un calendario de trabajo de la comisión.

El portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique, celebró este martes la creación de este órgano tras tres meses aprobado en el Congreso. Echenique también señaló que se va a "levantar la tapa de la cloaca para ver hasta dónde llega la infectación mafiosa del PP en el Ministerio del Interior".

Unidas Podemos ya menciona otros nombres que "seguro" serán llamados, como la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; el ex ministro, Jorge Fernández Díaz, y el ex secretario de Estado, Francisco Martínez. Ambos protagonizaron semanas atrás un careo por el mismo caso que se investiga en la Audiencia Nacional.

La pugna por ver quién comparece arrancará este mismo mes. La petición de PSOE y Unidas Podemos de habilitar enero para sacar cuanto antes la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también afectará a la 'comisión Kitchen', que se adelanta sobre el calendario previsto de trabajo.

Los socialistas quieren dejar la puerta entreabierta al PP mientras negocian la reforma del Poder Judicial y ello podría influir en sus apoyos a la hora de llamar a según qué dirigentes populares a la comisión que investigará el 'caso Kitchen', paralelo en los juzgados. Unidas Podemos teme, precisamente, que "sean blandos" con los populares y reclaman más "valentía" a Pedro Sánchez.