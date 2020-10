La mayoría de los españoles descarta vacunarse en seguida contra el coronavirus

15 de octubre de 2020 (14:25 CET)

Aún no se sabe cuándo estará disponible para la población general la vacuna contra el coronavirus, pero la mayoría de españoles afirma que no se vacunará de forma inmediata cuando eso suceda.

Así lo reflejan los resultados del más reciente barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que por otra parte no ahonda en los motivos de los encuestados por los que se ha respondido de forma negativa esta pregunta.

Se trata prácticamente de un empate técnico, dado que el 43,8% señaló no estar dispuesto a vacunarse en seguida contra el virus que provoca la enfermedad de la Covid-19, y un 43,6% señaló lo contrario.

Los que sí quieren vacunarse en cuanto sea posible han respondido casi todos afirmativamente sin condiciones, aunque unos cuantos de ese grupo (un 2,2% en total) dijeron que lo harían si tiene garantías, está pobrada y es fiable.

El 0,2% de la muestra ha indicado que se vacunaría dependiendo del origen de la vacuna, otro 0,2% dijo que sí pero si hay información suficiente, y también un 0,2% señaló que lo haría si así lo aconsejan las autoridades, los científicos o los sanitarios. Es importante destacar también que un 12,4% no supo qué responder o mostró dudas al respecto. Además, un 0,4% directamente no contestó y un 0,6% dio otras respuestas.



Pregunta sobre la vacuna en los barómetros de octubre y septiembre de 2020 del CIS

¿Por qué tantos españoles no se quieren vacunar?

Si bien existe en el mundo un movimiento antivacunas que preocupa a los expertos, en España se trata de una minoría, dado que entre un 6% y un 8% de los españoles simpatizaba con esta causa en 2016, según un informe del panel de expertos de la Unión Europea.

Este dato, aunque desactualizado, sugiere que ese 43,8% que —según el CIS— no quiere vacunarse de inmediato no necesariamente forma parte del movimiento antivacunas.

Otras razones que podrían explicar este alto porcentaje de españoles que quieren sortear la campaña de vacunación de la Covid-19 que podría desplegarse en 2021 son, por ejemplo, el reconocimiento de que la población vulnerable debe ser la prioridad en este sentido o bien la desconfianza que naturalmente generan las nuevas vacunas, pues los expertos coinciden en que las primeras que salen al mercado no siempre son las mejores.

Pero también es cierto que la pandemia ha desdibujado aún más la línea entre información veraz y datos no comprobados. Un estudio publicado esta semana en la revista Royal Society Open Science apuntaba a que el 37% de los españoles cree que la Covid-19 fue creada en un laboratorio de Wuhan, la ciudad china más afectada por el virus. Este rumor no está verificado, pero quien lo cree usualmente no se fía de las vacunas ni de la medicina.

La investigación descubrió que el 18% de los españoles cree que la pandemia es parte de un complot para hacer aumentar los niveles de la vacunación mundial, y el 16% piensan que las torres de 5G empeoran los síntomas de la enfermedad. Analizando datos de España y otros países, los investigadores concluyeron que hay "un claro vínculo entre la creencia de conspiraciones de coronavirus y la vacilación en torno a cualquier vacuna futura".



Una enfermera pone la vacuna de la gripe a un señor en Bilbao, el 13 de octubre de 2020 | EFE/LT

Variaciones en el CIS sobre la vacuna

El barómetro de octubre del CIS es el segundo que pregunta por la disposición a vacunarse desde que empezó la pandemia. El primero fue el de septiembre, cuando los resultados reflejaban una mayor confianza en la vacuna. De hecho, hace un mes, según aquella encuesta, el 44,4% de los españoles dijo que quería vacunarse inmediatamente cuando pudieran hacerlo, frente a un 40,3% que dijo que no.

Además, en septiembre el 2,1% de los ciudadanos dijo que se vacunaría rápidamente si la vacuna tiene garantías, está probada y es fiable; el 0,4% dijo que sí, pero dependiendo del origen de la vacuna; el 0,2% respondió afirmativamente pero solo si había suficiente información; y el 0,4% dijo que lo haría si lo recomendaban los expertos, los sanitarios y los dirigentes políticos. Es decir, hace un mes la balanza se inclinaba al "sí".

En el mes transcurrido entre un barómetro y otro, algunas de las noticias que han salido sobre la vacuna tienen que ver con el revés sufrido por varios laboratorios ante los supuestos efectos adversos, la decisión de Donald Trump de acelerar la producción, la desconfianza en torno a los resultados clínicos de la vacuna rusa o la vacuna experimental que China pondrá a sus estudiantes que viajen al extranjero, entre otras.

