La OMS sentencia el remdesivir: descarta su uso en cualquier tipo de paciente covid

Frascos de remdesivir, el fármaco desarrollado por Gilead que desaconseja la OMS en la lucha contra el coronavirus por no demostrar eficacia./ EFE

Frascos de remdesivir, el fármaco desarrollado por Gilead que desaconseja la OMS en la lucha contra el coronavirus por no demostrar eficacia./ EFE

20 de noviembre de 2020 (00:00 CET)

El remdesivir vuelve a recibir un duro golpe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y esta vez más doloroso. Hace un mes el organismo sentenció este medicamento desarrollado por Gilead por no ser capaz de reducir la mortalidad en pacientes con coronavirus grave. Ahora la agencia endurece sus conclusiones y desaconseja su uso en pacientes hospitalizados de forma general, independientemente de su gravedad. “No hay evidencia de que mejora la supervivencia la necesidad de ventilación mecánica o tiempo para la mejoría clínica”, insiste la institución sanitaria.

Esta recomendación de los expertos se incluye en un documento elaborado por el Grupo de Desarrollo de Guías de la OMS. La finalidad es que los médicos dispongan de un manual sobre el manejo de la Covid-19 que les ayude a tomar mejores decisiones con sus pacientes. Y el texto lo deja claro: el remdesivir no es una opción para luchar contra la pandemia.

Este fármaco, comercializado bajo el nombre de Veklury, fue el primero en el mundo en ser aprobado para frenar la expansión del virus. Gilead se proclamó como la empresa ganadora en la carrera en dar con un tratamiento contra el coronavirus y aprovechó su éxito para poner sus precios por las nubes: 2.082 euros por seis dosis, 347 por cada una.

Gilead: “Los datos de la OMS no concuerdan”

Gilead, como era de esperar, no se mostró de acuerdo con las afirmaciones de la OMS que sentenciaban que su producto no tenía efecto en la posibilidad de supervivencia en los pacientes covid. Para la compañía estadounidense se trata tan solo de un estudio cuyos resultados no concuerdan con los datos obtenidos en numerosas investigaciones realizadas anteriormente.

“Nos preocupa que los datos de este estudio global no se hayan sometido a la necesaria revisión rigurosa que dé pie a una discusión científica constructiva, especialmente dadas las limitaciones en relación con el diseño de este estudio”, declaró la empresa en un comunicado al que ha tenido acceso Economía Digital.

“Nos preocupa que los datos de este estudio global no se hayan sometido a la necesaria revisión rigurosa que dé pie a una discusión científica constructiva".

Fin de los días de gloria de Gilead

El remdesivir ha recibido atención en todo el mundo como un medicamente potencialmente eficaz contra el SARS-CoV-2 y se ha utilizado de forma frecuente en hospitales para tratar a pacientes ingresados. Pero los días de gloria están llegando a su fin. Para la OMS, su papel en la práctica clínica es incierto después de haber analizado los datos de varios tratamientos farmacológicos de cuatro ensayos aleatorios internacionales de más de 7.000 enfermos hospitalizados.

Los científicos reconocieron que la certeza de la evidencia es baja, pero no que el remdesivir no tuviera ningún beneficio. “Más bien, no hay evidencia basada en los datos actualmente disponibles de que mejore los resultados importantes de los pacientes”, explica la OMS a través de un comunicado.

"No hay evidencia basada en los datos actualmente disponibles de que mejore los resultados importantes de los pacientes

“Pero -continúa- dada la posibilidad restante de daños importantes, así como el costo relativamente alto y las implicaciones de recursos asociadas con remdesivir, que debe administrarse por vía intravenosa, consideramos que esta era una recomendación apropiada”. En este sentido apoyan la inscripción en ensayos que evalúan remdesivir, especialmente para proporcionar una mayor certeza de evidencia para grupos específicos de pacientes.

Un artículo publicado en British Medical Journal explica qué ocurrirá ahora que la OMS ha tachado la eficacia del remdesivir en pacientes hospitalizados. Según la publicación, la historia completa de este fármaco remdesivir no se conocerá hasta que el fabricante Gilead publique los informes completos del estudio clínico. “Pero mucho dependerá de si los estudios futuros están diseñados para probar la eficacia potencial de remdesivir”, apunta la revista.

Alternativa al Remdesivir: dexametasona y ¿Aplidin?

Si el Remdesivir se cae de la competición, la dexametasona se convierte así en el único fármaco que ha demostrado aumentar las tasas de supervivencia contra el coronavirus. Se trata de un esteroide que se consume de forma oral y está disponible en todo el mundo, por lo que ha sido recomendado por la OMS. “Este tratamiento ha demostrado reducir la mortalidad entre los pacientes con covid-19 gravemente enfermos”, ha señalado el organismo en el comunicado.

"Este tratamiento ha demostrado reducir la mortalidad entre los pacientes con covid-19 gravemente enfermos"

Y como aspirante continúa el Aplidin, el medicamento que desarrolla la farmacéutica española Pharma Mar que, aunque comenzó con mucha fuerza, está encontrando obstáculos por el camino. El pasado 30 de octubre la cotizaba gallega se vio obligada a responder a doce preguntas requeridas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, según señaló la compañía, eran “de naturaleza eminentemente médico-científica, más propias de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS)”.

El regulador financiero requirió información complementaria sobre los resultados del ensayo clínico. Y es que este todavía no ha empezado la tercera y última fase de las pruebas. “Los datos preliminares son muy esperanzadores e iniciaremos conversaciones con las agencias reguladoras para definir el próximo estudio de fase III de registro de plitidepsina en pacientes con Covid-19 que requieren hospitalización”, aseguró la farmacéutica.

Según explicó la empresa que dirige José María Fernández Sousa-Faro, la realización de una fase III requiere un nivel de inversión por parte de la sociedad “muy elevado”, por lo que la firma no iniciaría una fase III “si no se tuvieran evidencias de seguridad y eficacia, y el convencimiento de que puede ser mejor que el brazo de control, de forma clínicamente significativa”.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es