La OMS vigila una posible mutación peligrosa del coronavirus

05 de noviembre de 2020 (16:13 CET)

Lo que avisaron científicos de todo el mundo ha pasado. Ciertos animales tienen más riesgo de contagiarse de coronavirus y, dependiendo de sus condiciones de vida, pueden convertirse en huéspedes del virus y reinfectar posteriormente a los seres humanos, creando una nueva mutación en el camino, la cual podría incluso ser más peligrosa que las variantes genéticas predominantes actualmente.

Los investigadores no empezaron a hablar de esto de repente. Así como con el peligro de una pandemia, ha habido avisos desde hace muchos años. Y, desde luego, los ha habido también durante la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19. Las granjas de visones han preocupado a los científicos en los últimos meses, precisamente porque querían evitar lo que finalmente ha pasado en Dinamarca.

El Gobierno danés ha anunciado este miércoles que sacrificará a unos 15 millones de visones tras hallar una mutación posiblemente peligrosa que estos animales —los más explotados para aprovechar su piel— han transmitido al menos a una docena de personas. Y la Organización Mundial de la Salud (OMS), consciente del peligro que se abre ante la retransmisión a personas, ya investiga el asunto.

La OMS pide datos para analizar esta mutación de coronavirus

"Estamos al tanto de las informaciones desde Dinamarca sobre varias personas infectadas con coronavirus de visones, con algunos cambios genéticos en el virus", ha explicado el organismo internacional cuya sede regional europea está, de hecho, en Copenhague, la capital danesa. "Estamos en contacto con las autoridades danesas para averiguar más sobre este evento", ha añadido la OMS.

Dinamarca es uno de los mayores exportadores de productos a base de piel de visón, un mamífero que puede ser transmisor de otras enfermedades infecciosas. En España hay en torno a 40 granjas de visones con unos 750.000 animales. De hecho, este pasado julio, una granja en Aragón mató a 92.700 visones tras descubrirse un brote que provocó varios contagios entre trabajadores agrícolas y sus entornos.

El brote de Dinamarca ha afectado al menos a 12 personas, que tienen la mutación del coronavirus de los visones. Algunos de estos pacientes han mostrado una débil reacción y creación de anticuerpos, activando el temor de que si se permite la expansión de esta mutación podría ponerse en jaque el desarrollo de la vacuna contra la Covid-19, que necesitaría ser más completa y contundente de confirmarse la peligrosidad.

En declaraciones recogidas por The New York Times​, la OMS confirmó que los infectados por visones muestran "algunos cambios genéticos" del nuevo coronavirus y aseguró que Dinamarca está "investigando la significación epidemiológica y virológica de estos hallazgos, y sacrificando su población de visones. Estamos en contacto con ellos para saber más acerca de este evento".

Los expertos avisaron

Después del sacrificio de visones en Aragón y confiando en que el Gobierno de España actuaría "con responsabilidad", la organización Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) advirtió el pasado octubre del riesgo para la salud humana de las granjas de visón americano en el contexto de la pandemia de la Covid-19. Su consejo era hacer pruebas masivas en este sector y, a poder ser, cerrar cuanto antes las granjas.

Ya desde entonces WWF advertía de que había un centenar de granjas con animales contagiados de coronavirus, más de la mitad de ellas en Dinamarca. Y recordaba que estas explotaciones son de enorme riesgo para la salud humana, pues el virus entra en las granjas y se extiende entre los visones, que pueden actuar como "reservorios" o huéspedes del virus o de nuevas mutaciones, convirtiéndose así en nuevas fuentes de contagio a humanos.

Un escenario no deseado nunca y mucho menos en plena pandemia, que ahora no está claro si ha podido evitarse. Dinamarca aún no ha publicado suficiente información como para que la comunidad científica local e internacional pueda estudiar la mutación. Pero varios estudios han confirmado la retransmisión de animales a humanos y han incluido a los visones entre los más susceptibles a contagiarse de coronavirus y crear un problema mayor.

La University College de Londres publicó en octubre en la revista Scientific Reports la lista de los animales que podrían ser vulnerables al virus que causa la enfermedad de la Covid-19. La autora principal del estudio, Christine Orengo, puso como ejemplo a estos mamíferos. "Los animales podrían actuar como reservorios del virus, con la posibilidad de reinfectar a los seres humanos más adelante, como se ha documentado en las granjas de visones", dijo.

Otros animales como avejas, grandes simios, gatos, perros, leones, hurones, macacos y tigres también serían susceptibles a la infección de coronavirus, aunque los visones siempre han sido la principal preocupación en este sentido, por su capacidad de reinfectar. Por lo general, los mamíferos presentan el mayor riesgo de contagio, mientras que los científicos no han encontrado evidencia para decir lo mismo de las aves.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es