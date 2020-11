La polémica por los test de Covid-19 en farmacias escala a la UE

19 de noviembre de 2020 (16:06 CET)

Primero fue Isabel Díaz Ayuso la que este pasado martes envió una carta a la Comisión Europea (CE) para que autorice la venta y práctica de test rápidos de coronavirus en las farmacias, algo que también ha propuesto el Gobierno catalán. Y ahora son los enfermeros los que contraatacan, rogando a la presidenta del Ejecutivo europeo, Ursula von der Leyen, que no haga caso de la presidenta madrileña.

Paralelamente a la escalada a Europa de la polémica por los test rápidos de Covid-19 en las farmacas, el sindicato más representativo de los funcionarios públicos ha manifestado este jueves su rechazo a esta medida, después de que el miércoles el Ministerio de Sanidad dejase la puerta abierta a su autorización, al solicitar a las comunidades autónomas un plan detallado si quieren pruebas rápidas en estos establecimientos.

Por su parte, la Mesa de la Profesión Enfermera —integrada por el Sindicato de Enfermería (Satse) y el Consejo General de Enfermería (CGE)— ha denunciado ante Von der Leyen que autorizar la realización de test de Covid-19 en las farmacias españolas propiciaría nuevos focos de contagio de la enfermedad. Y ha asegurado que "no tiene ningún sentido" que Ayuso las impulse cuando la incidencia en Madrid ha mejorado en los últimos días.

"Según nuestra regulación estatal, una farmacia está considerada como un establecimiento sanitario privado de interés público, y en ningún caso, puede llevar a cabo labores asistenciales/clínicas con los pacientes o ciudadanos en general", ha añadido la Mesa de la Profesión Enfermera en su misiva, añadiendo que los farmacéuticos no tienen "competencia" ni "formación" para hacer pruebas de Covid-19.

CSIF pide más enfermeros en vez de test en farmacias

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha señalado que, más que pruebas de coronavirus en las farmacias, se necesita contratar más personal de enfermería si lo que necesitan es realizar un mayor número de pruebas. "Una farmacia nunca proporcionaría las condiciones de seguridad de un hospital o centro de salud", ha explicado el sindicato de los funcionarios.

"El personal cualificado y entrenado para realizar el exudado nasofaringeo, con una introducción de un isopo de al menos 6 ó 7 cm, en un ángulo y posición determinados, es el de enfermería. Los farmacéuticos no tienen la formación para realizar este tipo de prueba", ha añadido la CSIF.

Asimismo, la central ha advertido de que "mezclar a pacientes con público es peligroso", recordando que en las farmacias no solo se venden medicamentos sino "otros productos no sanitarios que atraen a todo tipo de personas". "Además de que en una oficina de farmacia no hay circuitos de limpio/sucio, como si hay en un hospital o centro de salud", ha insistido el sindicato.

Este jueves también la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio ha mostrado su "más absoluta oposición" a que las farmacias hagan test rápidos porque los farmacéuticos "no están cualificados" para ello".

Sanidad pide un plan de test en farmacias a las CCAA

El Ministerio de Sanidad ha estado hasta ahora en contra de que las farmacias hagan pruebas de Covid-19. De hecho, esta semana desde el CGE se dio a conocer una carta de Salvador Illa en la que ratificaba su "no" a esta medida. No obstante, el departamento ha rectificado este miércoles, cuando dejó abierta la puerta y pidió a las comunidades autónomas un plan detallado para su puesta en marcha.

Illa trasladó a los gobiernos autonómicos que el plan debe incluir aspectos relativos al persona, medios, equipos de protección individual, registros e instalaciones en las oficinas de farmacia para que puedan realizar adecuadamente los test de detección de coronavirus. "Se trata de detalles que son importantes conocer", ha explicado Illa en una rueda de prensa, en la que confirmó que ya no se niega a que las farmacias hagan pruebas.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es