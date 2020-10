La vacuna de Oxford y Astrazeneca contra el coronavirus funciona en todas las edades

27 de octubre de 2020 (15:43 CET)

Tras conocerse este lunes que la vacuna contra el coronavirus de la Universidad de Oxford y Astrazeneca funciona en personas mayores de 55 años, este martes ambas entidades informan que su remedio tiene éxito en todas las edades. Sin embargo, no han querido hacer públicos los resultados de su ensayo clínico, sino que únicamente han compartido los resultados en una reunión privada.

Las conclusiones de la fase II indican que las personas mayores de 55 años, e incluso algunas de más de 70, producen la misma respuesta de anticuerpos que los voluntarios más jóvenes, ha adelantado The Guardian. Además, los datos indican que disminuyó el número de efectos secundarios en los ancianos.

"Los resultados fortalecen aún más el cuerpo de evidencia de la seguridad e inmunogenicidad del AZD1222”

“Es alentador ver que las respuestas de inmunogenicidad fueron similares entre adultos mayores y más jóvenes y que la reactogenicidad -término científico para los efectos secundarios- fue menor en los adultos mayores, donde la gravedad de la enfermedad Covid-19 es mayor. Los resultados fortalecen aún más el cuerpo de evidencia de la seguridad e inmunogenicidad del AZD1222”, aseguró un portavoz de Astrazeneca en declaraciones al diario británico.

Y aunque las vacunas no protegerán al 100% del virus, e incluso algunos expertos como el editor asociado de British Medical Journal, Peter Doshi, ya alertaron de que los ensayos clínicos de la vacuna no estaban diseñados para salvar vidas, sino solo para prevenir la infección, sí que pueden reducir la gravedad del virus, evitar los ingresos hospitalarios y reducir el número de muertes.

La vacuna de Oxford y Astrazeneca podría estar lista antes de fin de año

Lo que no aportó Astrazeneca es precisión respecto a la fecha en la que su antídoto estaría listo, pero si aclaró que podría ser antes de que terminara 2020. El laboratorio apuntó que esperaba que pudiera utilizarse en los próximos meses: "Anticipamos lecturas de eficacia de los ensayos de fase 2/3 entre ahora y fin de año, y si se aprueba en los países, las dosis de la vacuna potencial podrían estar disponibles para su uso antes de fin de año", dijo el portavoz.

Sin embargo, la comunidad científica no es tan optimista. El secretario de salud del Reino Unido, Matt Hancock, indicó que esperaba que no estuviera disponible hasta 2021. Cuando fue preguntado en una entrevista en la BBC en si algunas personas podrían recibir una vacuna este año, Hancock respondió: “No lo descarto pero esa no es mi expectativa central ".

Aun así, la distribución y logística ya se está preparando de cara a la primera mitad de 2021..AstraZeneca se ha comprometido a la fabricación en serie y tiene una capacidad de 3.00 millones de dosis. De momento, continúan los ensayos de la última y tercera fase en varios países después de que varios contratiempos ralentizaran las pruebas.

