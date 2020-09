Los ingresos repuntan en Cataluña mientras Torra presume de su gestión

22 de septiembre de 2020 (13:02 CET)

Quim Torra, president de la Generalitat, aprovechó el pasado viernes el anuncio de nuevas restricciones para frenar el coronavirus en Madrid para presumir de su gestión durante la pandemia. Dijo que la Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso bien podría aprender de la forma en que Cataluña afrontó los primeros brotes de la segunda ola de Covid-19 y este lunes incluso aconsejó a los catalanes no viajar a la capital debido al disparo de contagios.

Mientras el dirigente independentista, camino de ser inhabilitado, se rendía homenaje a sí mismo ante la preocupante situación que atraviesa Madrid, el riesgo de rebrote en Cataluña no ha parado de aumentar. Los ingresos hospitalarios han retomando la senda creciente en los últimos días y la velocidad de transmisión del virus también está incrementando. Cabe recordar que el propio departamento de Salud Pública de la Generalitat advirtió de esta posibilidad.

En Cataluña, la tasa de riesgo de rebrote (en la que convergen dos factores: la velocidad de reproducción media de los últimos 7 días y la incidencia acumulada de las últimas dos semanas) lleva cuatro días consecutivos de subidas. Según los datos de este martes actualizados por el Departamento de Salud, la tendencia de riesgo se ha situado en 186,8; 18 puntos más que este lunes. En Barcelona, se ha disparado hasta 221,8; 30 puntos más que ayer.

Lo que más preocupa a los expertos sanitarios es que siguen aumentando los hospitalizados. España ha más que cuadriplicado los ingresos por coronavirus desde principios de agosto, una tendencia en la que sin duda la mayor influencia ha sido la situación epidemiológica de Madrid. Pero Cataluña empieza a hacerse eco, superando este martes por primera vez desde que comenzó la segunda ola de Covid-19 los 800 hospitalizados.

En concreto, los hospitales catalanes tienen 808 ingresados, 20 más que los computados este lunes. La región ha notificado este martes 938 nuevos casos de coronavirus y seis fallecidos en las últimas 24 horas. Un total de 135 pacientes están en las unidades de cuidados intensivos (UCI), uno más que ayer. También se ha elevado la cifra de fallecidos, que suma seis en las últimas horas y alcanza ya 13.250 desde el inicio de la pandemia.

Las cifras llegan a este punto apenas nueve días después del inicio del curso escolar en Cataluña y tres semanas después de la vuelta al trabajo tras el parón de verano. Salud Pública ha avisado que conforme se acerque el final del mes de septiembre es probable que haya incrementos notables en los indicadores de la pandemia debido al aumento de la actividad y la movilidad.

Críticas a Torra

Las declaraciones recientes de Torra sobre lo bien que lo está haciendo Cataluña en contraste con Madrid han desencadenado una serie de reacciones negativas en las últimas horas. Desde el Gobierno central, la ministra Carolina Darias ha calificado la actitud del president de la Generalitat como un síntoma del "virus de la discordia" y ha rechazado que este tipo de polémicas sean lo que necesite la ciudadanía en estos momentos.

"Hace no mucho tiempo, Cataluña vivió una situación similar" a la de Madrid, ha recordado la titular de Política Territorial y Función Pública. Darias ha hecho un llamamiento a "actuar de manera solidaria" y con la "máxima lealtad", "desterrar" los reproches y actuar de forma conjunta ante el avance del virus en el país.

El consejero madrileño de Sanidad también ha criticado a Torra, asegurando que sus declaraciones "rozan el ridículo". "Me parece absolutamente fuera de lugar" que el presidente catalán recomiende a los catalanes que no viajen a Madrid, ha manifestado Enrique Ruiz Escudero. "Nosotros nunca vamos a decir que la gente no vaya a Cataluña", ha dicho, añadiendo: "Que vengan todos los que quieran venir a Madrid, que se les va a acoger como siempre".

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es