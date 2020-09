Más de 2.000 docentes de Madrid dan positivo en los test serológicos

06 de septiembre de 2020 (17:20 CET)

A escasas horas de que comience el curso escolar, la Comunidad de Madrid ha confirmado que entre 2.000 y 2.500 docentes han dado positivo en las pruebas serológicas de coronavirus. Los profesores afectados tendrán que someterse ahora a un test PCR que determinará si la enfermedad continúa activa en su organismo.

El resultado del diagnóstico marcará el devenir del arranque de las clases. Si finalmente son notificados como casos positivos, se verán obligados a guardar un periodo de cuarentena en sus hogares, mientras sus puestos son cubiertos por interinos de las bolsas de Educación de Madrid.

En total, más de 66.000 profesores de los 72.000 docentes convocados se han sometido a los test que se empezaron a realizar esta semana, dejando una imagen de largas filas de personas para pasar las pruebas. Se trata de casi el 90 % de la plantilla docente de la región.

"Cuantos más vayan, más seguridad", ha enfatizado el consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio. El titular del departamento ha pedido disculpas por el caos generado durante los días previos que provocó que el profesorado tuviera que “esperar muchas horas” en la calle para conocer si había pasado en algún momento la Covid-19.

A pesar de esta situación, Ossorio ha insistido en que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha actuado “sin escatimar recursos” para tratar de llevar a cabo de las pruebas en plantilla docente en apenas unos días de margen.

Ossorio se opone a la huelga estudiantil

No será hasta el lunes, un día antes del reinicio del curso, cuando la Comunidad conocerá con precisión los docentes que iniciarán las clases. En ese momento se seleccionarán también a los profesores que se incorporarán de la lista de 10.610 interinos. Esta gestión de la vuelta al cole apresurada ha levantado numerosas críticas, tanto en Madrid como en otros lugares del país, hasta el punto de provocar la llamada a una huelga estudiantil nacional para denunciar la falta de planeamiento tras la pandemia.

Ossorio ha querido lanzar un “llamamiento a la tranquilidad y al sentido común” para frenar las protestas y ha recordado el papel que juega la educación presencial. "España no se puede parar, la educación no se puede parar y más cuando la OMS dice que la vacuna puede que no sea la solución definitiva y vamos a tener que convivir con esto", ha expuesto el consejero.

Ante las amenazas de huelga de los sindicatos, ha destacado el plan del Gobierno de Madrid para regresar a las aulas, una hoja de ruta marcada por las dificultades para rebajar las ratios de alumnos por cada aula. “Ellos nunca pensaron que íbamos a poner sobre la mesa un plan tan completo, con tantos docentes, de nuevas aulas”, ha enfatizado.

