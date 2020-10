Oriol Mitjà exige a la Generalitat sentido común y que imponga cribados masivos

13 de octubre de 2020 (18:52 CET)

El otrora asesor de Quim Torra sobre la pandemia de Covid-19, Oriol Mitjà, vuelve a la carga contra el descabezado Govern para que aplique medidas lógicas y más restrictivas para frenar la pandemia.

El investigador del Hospital Germans Trias i Pujol ha pedido a la Generalitat que ponga en marcha un programa de cribados masivos al estilo de Reino Unido.

El antiguo especialista de la Generalitat ha lamentado la insuficiencia de las recomendaciones para el teletrabajo, puesto que limita los contactos en el ámbito laboral pero "no en el deporte, la cultura o el ocio". "Hace falta ser proactivos como en Reino Unido con la Operación Moonshot".

La mencionada operación forma parte de la estrategia de Boris Jonhson de hacer cribados masivos con test de antígenos rápidos que dan resultados en 20 minutos. Mitjà ha recomendado estas pruebas para la detección de asintomáticos y presintomáticos: "Se pueden usar pruebas rápidas en saliva o escobilla nasal".

"Las pruebas de antígenos son las más adecuadas porque son baratas y se pueden fabricar en grandes cantidades", ha defendido Oriol Mitjà. El experto ha avisado que pese a ser un poco menos sensibles que las PCR y que funcionan mejor con personas con niveles más altos de virus, "permiten aislar a las personas infecciosas asintomáticas a tiempo y frenar la transmisión".

"El mes de septiembre nos contactó un grupo de diputados del Parlamento del Reino Unido pidiendo consejo sobre estrategias para frenar la segunda ola de Covid-19", explicó. El virólogo famoso entre el independentismo hace un último llamado en su hilo de Twitter: "Ellos nos escucharon y ahora activan un plan de cribas masivas. Esperemos que aquí nos escuchen también".

Mitjà ataca a Simón: "No da la talla"

No es la única critica de Oriol Mitjà a la gestión de la pandemia. Hace una semana, el virólogo arremetió con dureza contra Fernando Simón. El experto aseguró que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias "no da la talla" ni "tiene las habilidades para manejar una pandemia": "Fernando Simón erró y no lo ha hecho tan bien como debería hacerlo".

En una entrevista a RAC1, Mitjà también arremetió con fuerza contra la Generalitat por desestimar su plan de desescalada tras el estado de alarma y actuar de forma muy tardía. Pese a ello, el investigador aseguró que en Cataluña la crisis se había manejado mejor que en resto de España, y cuestionó a Simón: "Ha quedado patente que no tiene las habilidades para manejar una pandemia".

