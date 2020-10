Pablo Iglesias no dimitirá: ve “inconcebible” su imputación

08 de octubre de 2020 (10:09 CET)

Pablo Iglesias se ha pronunciado por primera vez tras conocerse que el juez Manuel García Castellón haya solicitado al Tribunal Supremo su imputación por el caso Dina. Y lo ha hecho con mucha calma: “Ni como mera hipótesis concebimos que pueda haber una imputación. Es absolutamente imposible. No va a ocurrir”, ha asegurado.

Por lo tanto, el vicepresidente segundo del Gobierno, acusado de una presunta comisión de delitos de denuncia falsa, descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género y daños informáticos, no se plantea su dimisión

"Todo el mundo sabe lo que va a decir el Tribunal Supremo”, ha recordado en una entrevista en Rac1 este jueves haciendo referencia a que dicho tribunal le devolvió la condición de perjudicado en el caso hace dos semanas.“Vamos a pedir prudencia, pero es evidente lo que está ocurriendo. Es inconcebible que acepten la petición del juez, en este país todavía no han condenado a nadie por sus ideas", ha indicado el líder de Podemos.

Iglesias carga contra las coacas del Estado

Y ha cargado contra las cloacas del Estado. Lo único que, según el vicepresidente, “está acreditado judicialmente”. "Los hechos son evidentes. A Dina le roban mi teléfono y aparece en el ordenador de Villarejo”, ha explicado.

Sin embargo, según señala el juez García Castellón, la tarjeta de memoria robada del móvil de Dina Bousselham, exasesora del líder de Podemos, cayó en manos de Iglesias en enero de 2016, en la que pudo comprobar que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo. “Pese a ello se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de ella desde noviembre de 2015”, explica el auto publicado este miércoles.

"Cuando hemos entrado en el Gobierno, la derecha de este país está dispuesta a utilizar todos los medios para hacer caer a este Gobierno

Pero Iglesias ha insistido: “Aquí se trabajó de forma ilegal, no sólo los policías de Villarejo, sino los medios de comunicación de la cloaca. Y cuando hemos entrado en el Gobierno, la derecha de este país está dispuesta a utilizar todos los medios para hacer caer a este Gobierno", ha insistido. No obstante, preguntado sobre si los partidos de derechas estarían abusando del Poder Judicial, Iglesias ha declinado hacer comentarios porque prefiere ser "prudente" y no puede "comentar más".

Pablo Iglesias asegura que cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez

Pablo Iglesias ha asegurado contar con el apoyo del presidente del Gobierno: "Pedro Sánchez me ha dicho que esté tranquilo, es consciente de lo que está pasando y lo que pasó ayer. Es curioso que cuando el presidente presenta el plan de recuperación aparezcan determinadas cosas”, ha indicado.

Sánchez ya se pronunció este miércoles brevemente tras conocerse la noticia de la posible imputación, de la que se limitó a decir que no estaba preocupado y que mantenía todo su apoyo al líder morado.

Sin embargo, sí existe inquietud por este asunto entre los dirigentes socialistas. “Aún es muy pronto para anticipar qué sucederá, pero yo miro por mi partido y considero que esto sí que nos podría pasarnos factura, claro”, aseguró un dirigente socialista a Economía digital. Además, apuntó que era el momento de marcar distancias con Iglesias.

El código ético de Podemos obliga a Iglesias a renunciar al aforamiento

Iglesias ya ha dejado claro que no va a dimitir, pero no ha hecho referencia a si continuará con su condición de aforado después de lo sucedido. Y es que, según establece el código ético vigente de su partido, todos los titulares de cargos públicos "deberán aceptar la renuncia al acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial o a cualquier privilegio jurídico o material derivado de forma directa de su condición".

Por lo tanto, el vicepresidente se vería obligado a renunciar a este privilegio, tanto por orden de su formación como de las numerosas declaraciones de los miembros del partido que a favor de acabar con los aforamientos que se han ido sucediendo desde la fundación de Podemos.