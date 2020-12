Pedro Duque se excusa tras su fracaso en el asalto a la Agencia Espacial Europea

17 de diciembre de 2020 (12:13 CET)

El Gobierno de Pedro Sánchez fracasó en su asalto a la Agencia Espacial Europea. La candidatura del titlar de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, para estar al frente de este organismo no fue la elegida, por lo que el ministro se ha excusado este jueves: “La ESA ha optado por elegir a un director general que claramente representa la continuidad", ha señalado , mientras que la suya apuesta por reformas estructurales y de calado.

"Lógicamente hubiera preferido que me eligieran a mí, que para eso nos presentamos, pero (la decepción) se me ha pasado enseguida porque tenemos muchísima ilusión en los procesos que estamos haciendo para recuperar la potencia de la ciencia e innovación en España", ha señalado en declaraciones recogidas por Efe. "No se puede decir que haya una gran decepción ni nada por el estilo", ha añadido.

Con intención de suavizar este revés, Duque ha recalcado su “gran ilusión” por el trabajo que está desarrollando desde su ministerio. "Estamos logrando grandes cosas en ciencia e innovación, con el importantísimo aumento de recursos presupuestarios, con las nuevas formas de contratación de investigadores y la mejora de sus condiciones o con la transferencia tecnológica y de conocimiento”, ha apuntado.

El austriaco Josef Aschbacher será el nuevo director general de la ESA

El consejo de la ESA ha elegido este jueves al actual responsable de los programas de observación terrestre de la Agencia, el austríaco Josef Aschbacher, como su nuevo director general. Este investigador sustituirá al alemán Jan Wörner, en el cargo desde 2015 y cuyo mandato finaliza en junio del próximo año.



La Agencia anunció el pasado junio el inicio del trámite para sustituirle, un proceso al que se podía presentar cualquier ciudadano de sus 22 países miembros. El ministro Duque anunció su candidatura el 30 de julio y logró llegar a la lista reducida final.

"Claramente Josef es un candidato que representa la continuidad y veremos hasta qué punto quiere hacer grandes reformas, como era mi idea"

Duque ha relatado conocer a Aschbacher desde hace muchos años. "Me parece un gestor muy bueno de su área", ha asegurado. "Los representantes técnicos de los países que llevan el espacio, que son los que han tomado la elección, han preferido un candidato digamos interno de mucha continuidad a otro candidato que venía con unas ideas de reformas estructurales; es perfectamente legítimo", ha añadido.



"Claramente Josef es un candidato que representa la continuidad y veremos hasta qué punto quiere hacer grandes reformas, como era mi idea", ha agregado el ministro, para quien la ESA necesita cambios de "mucho calado" para, por ejemplo, lograr una organización más ágil.





Duque le ha deseado lo mejor e intentará hablar con Aschbacher para decirle lo que él hubiera hecho. "Teníamos -ha afirmado- muy buenas ideas de qué hacer con la ESA y con posibilidades, por supuesto".



"Un Gobierno no presenta a un ministro para ir a una organización si no es para un propósito elevado, importante. Con 30 años de trabajo en la ESA conozco todas sus fortalezas, que son muchísimas -como la gente entusiasta-, pero también las debilidades que se están empezando a manifestar porque el espacio va muy deprisa".

Duque defiende a Sánchez ante las críticas por perder peso internacional

Sobre las críticas de la oposición de que España sigue perdiendo peso internacional con el Gobierno de Pedro Sánchez, el titular de Ciencia ha apuntado que durante “muchísimos años nadie se ha ocupado de la representación de España en organismos internacionales y ahora es una etapa en la que se está haciendo un esfuerzo intenso".



"Tendremos que esperar un tiempo para ver el balance final", ha subrayado Duque: cada uno de estos procesos no se puede evaluar por separado. "Lo que estamos haciendo es hacer lo que no se ha hecho en la última década, que es tratar de acomodar la cantidad de representación que tiene España en las instituciones europeas con su peso real; se conseguirá seguro", ha aseverado.



El ministro ha manifestado que dentro de la ESA España va a proponer ahora candidatos para todos los puestos de alta representación que no sean la dirección general: "creo que tendremos muchas posibilidades porque tenemos muy buenos candidatos".