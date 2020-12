Pedro Sánchez reclama restablecer la movilidad internacional "lo antes posible"

13 de diciembre de 2020 (12:33 CET)

Pedro Sánchez quiere volver a convertir a España en un territorio accesible para los turistas de todo el mundo, a pesar de que todavía no se ha superado por completo la segunda oleada de casos de coronavirus. Con el inicio de la campaña de vacunación a la vuelta de la esquina, el presidente del Gobierno ya ha hecho un llamamiento para eliminar las principales limitaciones de viaje a nivel internacional.

“Tenemos que trabajar juntos y desarrollar enfoques comunes para restablecer la movilidad internacional lo antes posible”, ha sentenciado en un artículo de opinión escrito para El País, con motivo del 60 aniversario de la creación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Sánchez ha enmarcado el retorno de las conexiones entre las principales potencias mundiales como una de sus “prioridades” para lograr una recuperación tras la crisis sanitaria y económica de la Covid-19. Una llave para estimular de nuevo la actividad económica en España.

“Debemos preservar los beneficios del comercio libre, justo e inclusivo como motor del crecimiento y la prosperidad, al tiempo que fortalecemos la resiliencia de las cadenas de valor mundiales y las condiciones equitativas”, ha insistido.

España da un paso más tras la petición de pruebas PCR en aeropuertos

El llamamiento del presidente coincide con un cambio de rumbo que el Gobierno ha llevado a cabo con las restricciones internacionales de movilidad por el coronavirus. Unas políticas más laxas que han facilitado el acceso a todos los turistas extranjeros al país, siempre que presenten una prueba PCR negativa de Covid-19 que se ha tenido que realizar en las 72 horas previas a su viaje.

Pedro Sánchez ha llegado incluso a protagonizar la campaña mediática Back to the Canary Islands, destinada a captar turistas de Reino Unido, Alemania o Francia para que visiten el archipiélago durante la Navidad. Un corredor seguro que durante semanas ha sido la única alternativa para los viajeros internacionales que no podían visitar otras zonas del país debido a las elevadas cifras de incidencia acumulada.

Su gesto busca resucitar al sector turístico golpeado por la caída generalizada del consumo y por las restricciones internacionales de viaje que han sido una constante desde que se desató la pandemia en Europa en primavera. Países como Bélgica, Alemania, Francia o Reino Unido han impuesto normas estrictas para impedir los vuelos a España en distintos momentos de la crisis sanitaria.

Pedro Sánchez exige un reparto equitativo de la vacuna del coronavirus

Para conseguir todos estos avances internacionales, el presidente del Gobierno ha insistido en la necesidad de alcanzar una distribución equitativa de la vacuna contra la Covid-19 entre todos los países del mundo. El único camino para lograr que el antígeno sea eficaz y que se produzca una inmunización generalizada.

“Tenemos que apoyar a los países más vulnerables, que no disponen de los medios financieros para responder a la pandemia y que carecen de sistemas sólidos de protección social para amortiguar los efectos de esta sobre sus poblaciones”, ha remarcado.

Sánchez ha insistido en la importancia de tener “sistemas de salud fuertes, resilientes e inclusivos” tras el golpe que ha provocado la pandemia en los principales países del mundo. España acumula más de 1,7 millones de casos positivos de coronavirus y 47.624 fallecimientos desde que se inició la crisis sanitaria de la Covid-19. Los datos le sitúan como la novena potencia mundial más afectada por detrás de Estados Unidos, Brasil, India, México, Reino Unido, Italia, Francia e Irán.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es