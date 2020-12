Pfizer reduce a la mitad su producción de vacunas para este mes y reconoce errores

04 de diciembre de 2020 (08:29 CET)

Justo en el momento en el que el Reino Unido autoriza la vacuna de Pfizer para comenzar la distribución en los próximos días, y que la Unión Europea anuncia que lo hará a finales de diciembre, la farmacéutica da una mala noticia: reducirá la producción prevista para este mes a la mitad, de las 100 millones de dosis iniciales hasta 50.

A través de un comunicado, tanto Pfizer como su socia Biontech han achacado esta rebaja en la fabricación a problemas en la cadena de suministro. “Vamos tarde. Algunos de los primeros lotes de las materias primas no satisficieron los estándares. Lo hemos solucionado, pero nos hemos quedado sin tiempo para alcanzar las proyecciones”, señaló un responsable del laboratorio estadounidense al Wall Street Journal.

El problema reside en que este remedio, cuya inoculación es diferente a la de un virus atenuado, depende de materias primas e ingredientes sofisticados como agentes antivirales, antisépticos, agua estéril o fragmento de ARN del SARS-CoV-2 que provienen de los Estados Unidos y Europa. Y en noviembre el proceso de alcanzar los plazos previstos y la escala necesaria para producir en masa los viales se complicó.

Un portavoz de Pfizer, para justificar el error, recordó que el ritmo al que se ha investigado y desarrollado la vacuna no tiene precedentes. En solo diez meses la farmacéutica ha ensayado la respuesta a la vacuna a la par que ponía en marcha una gran operación para fabricar y distribuirla en todo el mundo, algo que suele llevar al menos una década.

La vacuna de Pfizer tiene problemas para llegar a las residencias

El antídoto de Pfizer es el que más problemas de temperatura presenta. Necesita conservarse -70ºC, por lo que su almacenaje y distribución presentan más inconvenientes que las vacunas de Moderna o Astrazeneca. El consejero de Salud de Gales, Vaughan Gething aseguró este jueves que no era posible transportar este fármaco a más de 1.000 residencias en el territorio.

"No tenemos claro si será eficaz para su uso en cada uno de esos hogares y no es algo que pueda transferirse en cantidades muy pequeñas", indicó Gething en declaraciones recogidas por The Guardian.

"Sigo siendo optimista, esta vacuna marcará una diferencia real, pero la vacuna de Oxford nos brinda una capacidad mucho mayor para llevarla a las personas porque es una vacuna que esencialmente se puede almacenar en un refrigerador, por lo que hay muchos menos desafíos logísticos para entregar", ha explicado el responsable galés de Salud.

Pfizer espera que la UE autorice su vacuna el 29 de diciembre

Pfizer solicitó esta semana la autorización a la Unión Europea para distribuir su vacuna en los países miembros. La respuesta llegará el próximo 29 de diciembre y, si la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) da el visto bueno a este prototipo, la farmacéutica estadounidense prevé que pueda usarse en la región antes de 2021.

