La vacuna de Pfizer, más problemática para las residencias que la de Oxford

02 de diciembre de 2020 (21:22 CET)

La noticia de que el Reino Unido será el primer país del mundo en vacunar contra la Covid-19 ha dado la vuelta al mundo, pero la vacuna autorizada de Pfizer tiene algunas contraindicaciones que la hacen menos apta que la de AstraZeneca para algunos colectivos determinados, como consecuencia de sus dificultades para la conservación.

¿Cuál es el principal problema? Que esta vacuna necesita una refrigeración de -70ºC que hace que su conservación sea muy compleja, algo sobre lo que Boris Johnson ha evitado a hablar pero que en el Senedd (el parlamento de Gales) sí que se ha debatido. El consejero de Salud, Vaughan Gething aseguró que no era posible transportar este fármaco a más de 1.000 residencias en el territorio.

"No tenemos claro si será eficaz para su uso en cada uno de esos hogares y no es algo que pueda transferirse en cantidades muy pequeñas", ha asegurado. Según ha publicado The Guardian, desafío de las autoridades sanitaria es entregarlo de manera segura y que pueda llegar a tantas personas como sea posible empezando por los grupos prioritarios.

"Sigo siendo optimista, esta vacuna marcará una diferencia real, pero la vacuna de Oxford nos brinda una capacidad mucho mayor para llevarla a las personas porque es una vacuna que esencialmente se puede almacenar en un refrigerador, por lo que hay muchos menos desafíos logísticos para entregar", ha explicado el responsable galés de Salud.

Pfizer espera que la Unión Europea dé luz verde en diciembre

Pfizer y Biontech solicitó esta semana la autorización para distribuir su vacuna de coronavirus en Europa. Si la Agencia Europea de Medicamentos ( EMA , por sus siglas en inglés) da el visto bueno a la inyección, que ha probado tener una eficacia superior al 95% , la farmacéutica estadounidense y la empresa alemana de biotecnología prevén que pueda usarse en la región antes de 2021.

La solicitud a la EMA la anunciaron una después después de que Moderna hiciera lo propio. Esta empresa estadounidense de biotecnología aseguró que su vacuna tiene una eficacia similar a la de Pfizer y Biontech, añadiendo que la eficacia incrementa al 100% en los casos graves de Covid-19. Moderna prevé que haya dosis en enero en Europa si la EMA da su aval a la distribución.

Poco después del comunicado de Pfizer y Biontech, la EMA informó de que "si los datos de eficiencia de seguridad" de las vacunas de Pfizer-Biontech y Moderna "son suficientes", las inyecciones podrían recibir la autorización para su uso y distribución el 29 de diciembre y el 12 de enero, respectivamente.

"El anuncio de hoy marca otro hito clave en nuestros esfuerzos por cumplir nuestra promesa de hacer todo lo posible para abordar esta grave crisis dada la crítica necesidad de salud pública”, explicó el presidente y director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, en un comunicado conjunto con Biontech. "Estamos listos para enviar las dosis de la vacuna tan pronto como las autoridades potenciales nos lo permitan".

