Moderna pide la autorización para su vacuna del coronavirus en EEUU y Europa

30 de noviembre de 2020 (13:25 CET)

Moderna ha vuelto a arrojar datos esperanzadores con su vacuna contra la Covid-19, al comprobar que su efectividad se sitúa en el 94%. La farmacéutica ha anunciado los resultados de su ensayo clínico de fase 3 para probar la eficacia de la mRNA-1273, donde los estudios que se han manejado hasta ahora han sido corroborados tras un estudio que ha involucrado a 30.000 voluntarios en EEUU.

La farmacéutica estadounidense va a pedir a la agencia de EEUU su autorización, como hizo Pfizer hace unos días. Ambas también se preparan para pedir a la Agencia Europea del Medicamento la autorización para la comercialización en el conjunto de la Unión Europea, ente que anunció la adquisición de 160 millones de dosis del fármaco.

El director médico de Moderna, Tal Zaks, se ha mostrado muy optimista: "Pensábamos que teníamos una vacuna que es muy eficaz. Ahora tenemos los datos que lo demuestran. Esperamos jugar un papel importante para revertir esta pandemia".

We just announced the primary efficacy analysis in the Phase 3 COVE study for mRNA-1273, our COVID-19 vaccine candidate and that today, we plan to request an Emergency Use Authorization from the U.S. FDA & conditional approval from the EMA. Read more: https://t.co/90FbcVHdWN pic.twitter.com/36tpY0QeFl