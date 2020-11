Podemos carga contra Robles: “Es la favorita de quienes quieren que gobierne PP y Vox”

20 de noviembre de 2020 (14:23 CET)

En Unidas Podemos no han sentado bien los ataques de Margarita Robles a su líder Pablo Iglesias. La titular de Defensa ha protagonizado un nuevo roce de los ya habituales entre los ministros del Gobierno de coalición en el que le ha pedido humildad al vicepresidente segundo y, sobre todo, que no olvide que el jefe del Ejecutivo es Pedro Sánchez. La respuesta de los morados ha llegado por parte de la diputada Ione Belarra: "Ser humilde es no dejarse adular por la derecha mediática", ha señalado.

La también secretaria de Estado para la Agenda 2030 ha cargado así contra Robles y la ha culpado de ir en contra de su propio Ejecutivo. “Cuando eres la ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con Vox, quizás estés haciendo daño a tu Gobierno”, ha sentenciado a través de su cuenta de Twitter.

Noticia en ampliación