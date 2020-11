Margarita Robles reprocha la falta de lealtad de Pablo Iglesias

20 de noviembre de 2020 (12:35 CET)

En el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos es ya un habitual los roces entre ministros. El último lo ha protagonizado la titular de Defensa, Margarita Robles, quien ha sentido la necesidad de recordarle al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que el jefe del Ejecutivo es Pedro Sánchez por su falta de lealtad. “Y eso a veces nadie debería olvidarlo, incluso dentro del Gobierno”, ha afirmado.

Así se ha expresado Robles tras se preguntada por las diferencias con el líder del partido morado en una entrevista en TVE, a quien le ha pedido “humildad” a la hora de desempeñar su labor. "No me gusta que en el ámbito político haya personas que piensen que sirven mejor a los ciudadanos que otro. No hay un catálogo de que es lo mejor y lo peor", ha insistido. En cambio, ha negado que hubiera tensión: “Es un gobierno de coalición, y hay distintas posiciones», ha asegurado.

En este sentido, la disparidad de criterios no debería servir, en opinión de Robles, para que los ministros de Podemos actúen también como oposición. “No sería razonable. Que hay diferencias de opinión, eso pasa en cualquier órgano colegiado”, ha señalado. “Es importante que aunque cada partido tiene sus posiciones, cuando haya decisiones tenemos que ser leales”, ha insistido.

Robles reprocha la actitud de Iglesias con los PGE

La falta de lealtad de la que Robles acusa a Iglesias se presenció cuando Podemos presentó junto a EH Bildu y ERC una enmienda a los Presupuestos Generales del Estados (PGE) para frenar los desahucios “Es sorprendente que el sector morado decidiese enmendar sus propias cuentas después de haberlas pactado con el PSOE”, ha subrayado.

"Llevo muchos años en el mundo judicial con una sensibilidad especial en este ámbito de las personas vulnerables. Todos estamos por las personas vulnerables. El derecho a la vivienda es esencial y fundamental", se ha justificado la ministra de Defensa. “Un gobierno debe gobernar para todos -ha continuado Roble- por lo que no es de recibo que, después de muchísimas horas de trabajo, alguien se levante un día con una buena idea”. “Tiene que haber un marco jurídico”, ha sentenciado.

Las críticas de Robles se producen un día después de que el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, y la de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, mostrasen su incomodidad con el protagonismo de los de Pablo Iglesias. Un día antes lo hizo la responsable de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que reprochó la «visibilidad» que Unidas Podemos había buscado incorporando a EH Bildu a la negociación de las cuentas.