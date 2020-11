Robles critica a Fernando Simón por sus comentarios sobre las enfermeras

02 de noviembre de 2020 (21:16 CET)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha censurado los comentarios de Fernando Simón sobre las enfermeras. Sus declaraciones "no fueron afortunadas", ha dicho, y le ha animado a "pedir disculpas".

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) hizo algunas bromas recientemente en una entrevista en la que le preguntaron si le gustan "las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas". Su respuesta fue que "no les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después", a lo que añadió que "siempre he tenido mucho miedo a las mujeres".

El Consejo General de Enfermería denunció los "comentarios sexistas y denigrantes" de Simón y exigió unas disculpas "de forma inmediata" porque de lo contrario se movilizará para presionar al Gobierno para que le cese del cargo. El Consejo dijo que Simón debe tener "la decencia" de pedir perdón y reconocer "la improcedencia de sus comentarios, chascarrillos y chistes, y se abstenga de volver a hacerlos nunca más".

Preguntada por esta situación, Robles ha reconocido que "estas declaraciones no han sido afortunadas, igual que le puedo admitir que no fue afortunado que fuéramos a un acto público [la semana pasada, en pleno estado de alarma] aunque fuera por el reconocimiento al trabajo de las Fuerzas Armadas".

"Por lo tanto, junto con poner el valor el trabajo que está realizando Fernando Simón, cuando los responsables políticos nos equivocamos, hay que pedir disculpas", ha añadido la titular de Defensa. Sobre las críticas que ha recibido por asistir al controvertido acto de la semana, ha dicho que las "acepto" y ha pedido "disculpas".

Con respecto a la polémica de Simón, el PP también ha elevado un escrito de queja en el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, para que se pronuncie sobre sus declaraciones sobre las enfermeras.

Robles afea a Vox que "justifique" los disturbios

Por otro lado, la ministra ha valorado los disturbios de este fin de semana en varias regiones del país y ha asegurado que fueron impulsados por una "minoría absolutamente inaceptable y rechazable", que ha manchado "el esfuerzo" y "la responsabilidad" de millones de españoles durante la pandemia.

Margarita Robles ha transmitido su "crítica rotunda" a aquellos grupos que de "alguna manera están justificando" estos incidentes, refiriéndose en concreto a Vox, que "si no lo aplaudían, de alguna manera no lo veían mal". Ningún partido político "puede tener la más mínima tolerancia" con estos actos violentos, ha insistitido, lanzando su "condena más absoluta" por perturbar el orden desde la "insolidaridad".

