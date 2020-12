14 de diciembre de 2020 (17:55 CET)

Ante la insistencia del PP de que Unidas Podemos debe quedar fuera del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el PSOE ha respondido este lunes que a su juicio es absurdo que Pablo Casado ponga esta condición cuando su partido ya antes ha negociado plazas del gobierno de los jueces con otras formaciones minoritarias e incluso nacionalistas.

"No acabo de entender por qué en su momento, incluso gobernando la derecha, eso era posible y ahora no", ha asegurado el vicesecretario de organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que ha defendido a capa y espada que los de Pablo Iglesias no sean excluidos de la negociación. "No se puede aceptar democráticamente", dijo, sobre la "excusa" del PP.

Recordando que en otros procesos similares ha habido propuestas para el CGPJ por partidos nacionalistas o Izquierda Unida, formaciones más minoritarias que Unidas Podemos, Ábalos ha acusado al PP de no reconocer la legitimidad del Gobierno de coalición y ha bromeado con que el partido de Casado es "constitucionalista a tiempo parcial".

El ministro socialista ha recordado que el Congreso va a debatir una reforma para limitar las funciones del CGPJ, una vez que se haya cumplido su periodo de mandato. Y ha defendido que el Gobierno impulsará la reforma ante esta "anomalía", aludiendo al bloqueo del PP, porque en estas circunstancias actuar es "de pura lógica, de puro sentido común".

"Podemos no puede pintar nada", dice el PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado viernes que se pondría en contacto con Pablo Casado para desbloquear esta negociación, pero José Luis Ábalos ha señalado que desconoce cuándo se producirá esta conversación. "Si quiere llamar Pedro Sánchez, que llame. Si no quiere llamar, que no llame", decían por la mañana desde el PP.

Y es que, tras el anuncio del jefe del Ejecutivo, Teodoro García Egea ha subrayado que para que haya acuerdo Podemos tiene que quedar fuera del Consejo. El secretario general del PP ha asegurado que sus condiciones se mantienen intactas. "Nosotros vamos a seguir defendiendo los intereses de los ciudadanos, una Justicia independiente y despolitizar el Poder Judicial".

Podemos "no puede pintar nada" en la renovación del CGPJ, ha remarcado García Egea. "El PP no va a formar parte de ningún acuerdo con Podemos", ha añadido, señalando que las condiciones de su partido son "bien sencillas" y que si el Gobierno las acepta será posible "avanzar". "La peor noticia para Sánchez es la de un CGPJ independiente", ha afirmado.