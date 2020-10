RTVE: José Ramón Patterson desmonta el relato de Rosa María Mateo sobre su cese

27 de octubre de 2020 (15:56 CET)

Cruce de declaraciones entre el histórico corresponsal de TVE en Bruselas, José Ramón Patterson, cesado del puesto en agosto pasado, y la administradora provisional única de Radio Televisión Española (RTVE), Rosa María Mateo.

El periodista, que fue emplazado a la prejubilación, ha afirmado que algunos de los argumentos esgrimidos por Mateo para justificar su relevo ante el Congreso de los Diputados son falsos.

Patterson anunció su cese como corresponsal en Bruselas a finales de mayo, y se despidió de los televidentes en agosto.

En el Congreso, el PP preguntó a Mateo por qué "no ha realizado alguna oferta profesional que permitiera aprovechar toda la experiencia" del periodista, que ha trabajado desde 1984 para la corporación.

La administradora unica ha respondido este lunes por escrito, y Patterson le ha respondido a ella.

Justificó Mateo la decisión de cesarle porque las normas internas de RTVE "establecen un límite temporal a la permanencia de los periodistas en una misma plaza en el extranjero".

Pero él ha matizado que "ese límite es de seis años, no de cinco, como era mi caso, y ha habido corresponsales que han estado en una misma plaza siete, ocho y hasta diez años". Por ejemplo, Mavi Doñate "va camino de seis años" como corresponsal en China.

Patterson ha recordado, además, que la normativa a la que alude Mateo a veces se respeta y otras veces no. La misma "establece que no se pueden encadenar más de dos destinos en el exterior", ha afirmado, pero "hay corresponsales en activo que han encadenado tres y hasta cinco".

"O sea, que es factible, cuando interesa, incumplirla", ha afeado, añadiendo que Mateo tiene la capacidad de modificar esa normativa interna si quisiera.

A instancia del PP, la administradora de RTVE ha explicado mi cese como corresponsal en Bruselas y por qué no se me ofreció un puesto acorde a mi trayectoria y valía. En lo que a mí respecta, no necesita justificar lo uno ni lo otro: 1/11 👇https://t.co/Jbanyzxu8h — José Ramón Patterson (@joseramonpatter) October 26, 2020

Asegura que se sopesó la posibilidad de proponerme otro destino como corresponsal. Falso: en las dos únicas conversaciones que mantuve con el dir. de Información de RTVE, Enric Hernández (en marzo y mayo), me dejó muy claro que volvería como redactor de base a Asturias. 7/11 — José Ramón Patterson (@joseramonpatter) October 26, 2020

Patterson: es "falso" que se le propuso otra corresponsalía de RTVE

En su respuesta al PP, Rosa María Mateo aseguró que, por la "trayectoria y valía profesionales" de José Ramón Patterson, la dirección de RTVE "sopesó la posibilidad de proponerle otro destino como corresponsal".

Pero el periodista ha manifestado que esto es "falso" porque el director de Información y Actualidad de la casa, Enric Hernández, nunca le mencionó esta alternativa.

"En las dos únicas conversaciones que mantuve con (...) Hernández, en marzo y mayo, me dejó muy claro que volvería como redactor de base a Asturias", ha explicado Patterson, que en una entrevista con la revista Influyo publicada la semana pasada ya dijo que no aceptó esta propuesta por considerar que "con esa etapa ya cumplí". "No sería ningún desdoro volver a Asturias, ninguno en absoluto, pero eso ya lo hice", señaló entonces.

Las "falacias" de Rosa María Mateo

En esa entrevista, Patterson aseguró que optará por la jubilación anticipada. En su respuesta, por su parte, Mateo dijo que el convenio colectivo de RTVE que "establece la jubilación forzosa de los trabajadores cuando alcanzan la edad legalmente prevista para ello, que implicaba que, por razones de calendario, el señor Patterson no hubiera podido completar un mandato completo en una nueva corresponsalía".

No obstante, esto también lo ha matizado el excorresponsal de TVE en Bruselas: "Esto es una falacia" porque, primero, cuando se tomó esta decisión estaba vigente el pasado convenio colectivo "que no imponía ninguna restricción a continuar trabajando más allá de la edad ordinaria de jubilación", y segundo, porque "la normativa sobre corresponsalías establece un límite temporal máximo, pero no mínimo", y se renuevan cada año.

Al margen de estas correcciones a Mateo, Patterson se ha mostrado "agradecido" por haber trabajado cinco años para TVE desde Bruselas.

Añadió que, "en lo que a mí respecta", Mateo "no necesita justificar" su cese como corresponsal ni que se le ofreciera otro puesto acorde a su experiencia dentro de la casa. También agradeció que Mateo resaltara su "trayectoria y valía profesionales".