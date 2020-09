Los sanitarios empiezan a movilizarse en toda España

15 de septiembre de 2020 (20:21 CET)

Los sindicatos sanitarios convocan movilizaciones en diversas comunidades españolas cuando se está disparando el número de positivos y hospitalizaciones por la pandemia de coronavirus. Los profesionales se sienten abandonados. Exigen medidas para que no se repita una situación similar a la de la pasada primavera.

En Madrid, los principales sindicatos de la sanidad pública advirtieron al gobierno de Isabel Díaz Ayuso de una escalada de protestas, incluidos los paros, sino recata a un sector sanitario “hundido y colapsado”. Este martes realizaron concentraciones ante todos los centros del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) para reclamar mejoras. El 21 de septiembre realizarán una concentración ante la Consejería de Sanidad.

El secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, criticó los "80 ridículos millones en tres años" para la atención primaria que les prometió el ejecutivo de Díaz Ayuso. Exigió una “verdadera” inyección financiera.

Desde el sindicato médico Amyts, su secretario general, Julián Ezquerra, aseguró que hay médicos que se ven obligados a pasar consulta a 70 pacientes cada día. Amyts ha anunciado una huelga indefinida a partir del 28 de septiembre, que empezaría por la atención primaria.

CC.OO indicó que las 359 camas asignadas a Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) que había en los hospitales del Sermas antes de la pandemia están ocupadas al 85%. Advierten que si no se dedicaran a UCI otras de cuidados quirúrgicos y traumatológicos, el sistema estaría ahora "al límite".

Ah!! , por si no lo sabian: las horas que trabajamos en el hospital de guardia no computan a la hora de la jubilación. Es decir, trabajaremos según guardias hechas, entre 5-7 años mas que los demás. Así trata este país a sus médicos, no es de extrañar que cada vez mas emigren.