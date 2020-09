16 de septiembre de 2020 (16:43 CET)

La startup británica iAbra ha lanzado un test que detecta el coronavirus en la saliva y tarda apenas 20 segundos en dar los resultados. Esta tecnología usa imágenes holográficas microscópicas e inteligencia artificial y está a punto de someterse a ensayos clínicos para su uso médico después de estar tres semanas de prueba en el aeropuerto londinense de Heathrow, según informa Mobile Health News.

El procedimiento es sencillo: la persona que va a ser testada se pasa un bastoncillo por la boca y lo deposita posteriormente en una caja negra. Dentro de esta hay una cámara digital adjunta a un microscopio que examina la muestra en busca de Covid-19. Da la respuesta en cuestión de segundos, afirma el Financial Times.

De funcionar correctamente, este test Virolens sería más barato y rápido que los PCR que se hacen actualmente, que tardan entre 12 y 24 horas en dar un resultado. El dispositivo se fabrica en Hartlepool, al noroeste de Inglaterra por la empresa cotizada TT Electronics, cuyo precio por acción se ha disparado más del 40% después de que se conociese este test la semana pasada.

Para esta empresa, este contrato de fabricación podría suponer una transformación. El director ejecutivo de TT ELectronics, Richard Tyson, asegura al citado diario estar impresionado con esta tecnología y piensa que puede dar un vuelco al panorama.

El aeropuerto británico de Heathrow y Leidos, una compañía estadounidense de software, fueron presentadas hace una semana como los "clientes de lanzamiento" de los test de iAbra. De hecho, el CEO de la compañía, el joven de 33 años Greg Compton, había afirmado que existía una fuerte demanda del dispositivo por parte de universidades en los Estados Unidos y que este test iba a suponer "dar un paso adelante en la lucha contra la Covid-19".

"Nuestro sistema permite testar de una manera más simple, rápida, confiable y barata en ambientes dinámicos. En definitiva, con el test Virolens, podemos poner el mundo en marcha de nuevo", aseguraba Compton en declaraciones recogidas por Mobile Health News.

John Holland-Kaye, CEO del aeropuerto de Heathrow, aseguró que la tecnología de iAbra es "potencialmente más precisa" que las pruebas convencionales de PCR e incluso animó al Gobierno británico a "acelerar esta tecnología". Pero no todo es oro lo que reluce: ninguno de los empleados de iAbra tiene experiencia en virología o técnicas microscópicas.

iAbra comentió un error de redacción que reveló su falta de conocimiento sobre virología

Un experto consultado por el Financial Times ha mostrado su preocupación tras leer el comunicado de la compañía, que sugiere que el virus es "otra célula", por lo que delata "un descuido o una gran ignorancia". De hecho, tanto el aeropuerto de Heathrow como Leidos han confirmado que todavía no han realizado ningún pedido de los test, aunque la empresa de software sí ha reconocido que está en "negociaciones activas" con iAbra.

"Si hemos hecho un leve y pequeño error de redacción [en el comunicado de prensa], me disculpo por todos, pero en el fondo, estamos intentando hacer algo bueno por la humanidad lo más rápido posible", ha respondido Compton al Financial Times.

Asimismo, la compañía aseguraba que el sistema Virolens tenía un 99,8% de sensibilidad y un 96,7% según un estudio de la Universidad de Bristol, información que los académicos de la institución no han tardado en desmentir: solo habrían aportado las muestras de Covid-19. Al conocerse esta información, las acciones de TT Electronics se han desplomado más de un 10% este jueves.

"Estamos en una pandemia. La gente está muriendo de esta enfermedad y una empresa decide si es razonable contradecirnos para hacer que sus tests parezcan los mejores", critica el profesor de bioestadística de la Universidad de Birmingham, Jon Deeks, en declaraciones al Financial Times. "Legalmente probablemente se salgan con la suya, pero no hay duda de que esto no es moralmente aceptable".

Intel, que también anunció su colaboración con iAbra, subió a su web un artículo sobre el test que ya ha sido retirado. Hay una empresa más en discordia: Lord Global Corporation, antes conocida como Bigfoot Projects Inc, financia la distribución de tests Virolens en Australia, América Latina y el sudeste asiático a través de la compañía australiana Key Options.

Lord Global Corporation ha investigado durante décadas sobre el famoso monstruo y su CEO anterior, Tom Biscardi, afirma haberle visto hasta en 7 ocasiones. Ahora, la compañía quiere cambiar su nombre a 27Health Inc.

