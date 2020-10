Teresa Rodríguez se enzarza con Irene Montero (la vecina de Galapagar)

30 de octubre de 2020 (18:47 CET)

La exportavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha abierto una discusión pública por Twitter tras su "despido" como portavoz del grupo Adelante Andalucía en la Cámara andaluza mientras estaba de baja por maternidad. El detonante ha sido una entrevista a la Ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha asumido como inevitable la situación: "La política no para mientras estamos de permiso".

La líder andaluza del ala más izquierdista de Podemos le ha lanzado un dardo a la ministra: "Con este argumento un empresario le puede decir a una trabajadora 'la fábrica no para por tu permiso de maternidad, a la calle'". Rodríguez ha asegurado que esto "hace daño" y más viniendo de la ministra de Igualdad.

Teresa, no te han despedido. Sigues siendo diputada y cobras todo tu salario de política aunque te hayas ido del partido que te llevó a las instituciones. Que te compares con una trabajadora precaria despedida es bochornoso. Nuestro adversario es el machismo: combatámoslo juntas pic.twitter.com/RS1B0Ujnhw — Irene Montero (@IreneMontero) October 30, 2020

Irene montero ha entrado en el terreno personal, y le ha afeado su indignación cuando continúa como electa: "Teresa, no te han despedido. Sigues siendo diputadda y cobras todo tu salario de política aunque te hayas ido del partido que te llevó a las instituciones. Que te compares ompares con una trabajadora precaria despedida es bochornoso. Nuestro adversario es el machismo: combatámoslo juntas".

"La política no me cambió de barrio"

La diputada andaluza ha rechazado que se haya comparado con una "precaria", y ha dicho que el argumento "es el mismo", a la vez que ha lanzado un duro dardo contra : "Cobro mi salario de profesora, el resto lo dono. Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio".

Rodríguez ha insistido en no haber querido entrar al cuerpo a cuerpo, pero que ha sido la actitud de Irene Montero la que le ha obligado: "Mujer, yo no hubiera entrado en lo personal, hablaba de tu argumento para justificar mi expulsión, pero tú no has dudado y a mí me duele un poco el cuerpo de recibir palos en estos días".

Mujer, yo no hubiera entrado en lo personal, hablaba de tu argumento para justificar mi expulsión, pero tú no has dudado y a mí me duele un poco el cuerpo de recibir palos en estos días. — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) October 30, 2020

La ya exportavoz de Adelante Andalucía fue expulsada de su grupo parlamentario a partir de una petición de los diputados de Unidas Podemos, al haber dejado de formar parte de la formación política el pasado febrero. El problema ha estado en que esta explusión se ha producido mientras disfrutaba de un permiso de maternidad.

La ministra de Igualdad ha asegurado que la opción de expulsar a Rodríguez en estas condiciones se ha debido a que en Podemos Andalucía "no han visto posibilidad de desescalar el conflicto mientras Teresa estaba asumiendo su permiso de maternidad".

"Esto es algo que como bien sabe y reivindica Teresa forma parte de la autonomía de las organizaciones, tanto de Unidas Podemos como del espacio que ha creado Teresa en el ámbito andaluz, que son ellas las que toman esas decisiones", ha sostenido Montero.

