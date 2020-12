Toda la oposición de L’Hospitalet pide responsabilidades a Marín por el caso de las subvenciones

13 de diciembre de 2020 (06:55 CET)

Todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat piden responsabilidades a la alcaldesa, la socialista Nuria Marín, por el caso de las subvenciones del Consejo del Deporte de esta ciudad.

No obstante, no todos los grupos políticos de la oposición exigen su dimisión, al menos en este momento. ERC, Comuns y el PP se han apresurado a pedir que deje la alcaldía, pero por falta de transparencia en su gestión, mientras que Ciudadanos esperará la decisión del juez instructor. Solo pedirá la cabeza de la alcaldesa si, finalmente, es procesada.

Marín no piensa dimitir. En cambio, quién lo ha hecho ha sido el concejal socialista Cristóbal Plaza, exresponsable del área de deportes, al que se le investiga por el presunto cobro de una indemnización indebida. Plaza anunció su dimisión este sábado. Los socialistas han entregado la cabeza de un concejal para quitar presión a la alcaldesa.

Marín declaró este jueves ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Se le tomó declaración como detenida. En este caso se investiga una supuesta trama de subvenciones y pagos en dinero negro del Consejo de Deporte de L’Hospitalet de Llobregat, una entidad privada que recibe fondos públicos y en cuya junta rectora hay seis miembros designados por el Ayuntamiento.

El pasado junio, la UDEF detuvo a dos concejales socialistas del equipo de gobierno y se incautó documentación. Posteriormente, los agentes tomaron declaración como detenidos a una decena de personas, entre las que se encuentra el secretario general del Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras.

Los comuns ejercen la acusación popular en el caso que afecta a la alcaldesa de L’Hospitalet y presidenta del PSC

“Este caso no es una anécdota”, advierte Ana González, portavoz del grupo L’Hospitalet en Comú Podem. Pide la dimisión de la alcaldesa por la falta de transparencia en todo lo sucedido con el Consejo de Deportes.

Recuerda que, cuando se detuvo a los dos concejales en junio, pidieron una comparecencia pública de Marín para que explicara la situación. “Los vecinos tenían derecho a saber, de boca de su alcaldesa, lo que estaba sucediendo”, pero la comparecencia no tuvo lugar.

Después pidieron, como medida “cautelar”, que apartara a estos dos concejales del equipo de gobierno, pero siguen en sus puestos. Finalmente, reclamaron que el Ayuntamiento se presentase como acusación particular por ser un supuesto perjudicado, pero la alcaldesa lo rechazó.

Lo único que han conseguido los comuns es que la jueza de L’Hospitalet que instruye este caso los acepte como acusación popular.

González recalca que “no nos ha sorprendido en absoluto” que la UDEF citara a declarar a Marín. Señala que los agentes la investigan por una supuesta “omisión de responsabilidad” en una presunta malversación de fondos. Piden que deje el cargo precisamente por la forma en la que ha gestionado este caso.

En el mismo sentido, Antoni García, portavoz de ERC, afirmó que piden la dimisión de Marín por su “opacidad”. Recordó que, a instancias de su partido, también deberá comparecer ante una comisión del parlamento catalán para dar explicaciones sobre este caso.

Ciudadanos no pedirá la dimisión de Nuria Marín si el juez no formula acusaciones formales en su contra

Reinaldo Ruiz, concejal de Ciudadanos, precisó en un vídeo que difundió por las redes sociales que exigirán la dimisión de los cargos del ayuntamiento que, finalmente, sean procesados. Señaló que todavía el juez no ha imputado a nadie.

Si se llegase a procesar a Marín, también reclamarían su dimisión como presidenta de la Diputación de Barcelona.

Sonia Esplugas, concejal del PP, pidió a la alcaldesa que se aplique el código ético del PP y dimita. No obstante, según este reglamento, su partido solo la puede dar de baja como militante si se ordenase juicio con una petición de penas de prisión.

El caso del Consejo Deportivo ha complicado la actuación política de Marín. Perjudica al PSC, del que es su presidenta, cuando se está a las puertas de las elecciones catalanas del 14F. Pero también podría complicar la acción del gobierno municipal.

En las últimas municipales, el PSC consiguió la mayoría absoluta al obtener 14 de los 27 concejales del consistorio, pero uno de ellos abandonó el grupo socialista aunque retuvo el acta: Jaume Graells, hasta hace unos meses sexto teniente de alcalde, que fue precisamente quién denunció el caso.

Pese a que se separó del grupo socialista, ha mantenido hasta ahora la disciplina de voto, según apuntan fuentes del consistorio. Sin embargo, en función de como evolucione la instrucción judicial, Marín podría perder la mayoría absoluta. Eso no pondría en peligro la hegemonía socialista porqué, a la práctica, resulta imposible formar una mayoría alternativa.

Estas tensiones se reproducen en el pleno de la Diputación de Barcelona que preside la propia Marín. Sin embargo, continúa teniendo el apoyo inquebrantable de sus socios de Junts per Catalunya, que le garantizan la continuidad en el cargo. JxCat no obtuvo ningún concejal en L’Hospitalat. Además, los comuns han avanzado que no apoyarán ninguna moción de censura junto a JxCat, circunstancia que aún hace más improbable la posibilidad de un recambio.

Estoy emocionada y agradecida por todas las muestras de cariño recibidas de vecin@s, compañer@s, amig@s... El mejor apoyo en estos momentos es la confianza que me brindais. Como siempre corresponderé con mi total compromiso con vosotros y con #LHospitalet. Gracias. — Núria Marín/❤️ (@nuriamarinlh) December 11, 2020

Marín dejó claro después de declarar ante la UDEF de que no piensa irse. A través de las redes sociales, incluso agradeció los apoyos recibidos.